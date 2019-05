Nintendo | Il futuro del Gaming è nello Streaming ma manterremo la nostra identità

Non solo Cuphead : sguardo al futuro dopo la partnership di Microsoft Nintendo : L'uscita di Cuphead su Nintendo Switch non ha mancato di suscitare la curiosità tanto dei fan Nintendo quanto di quelli Microsoft. La release di una delle esclusive più intriganti di Xbox One dell'ultimo anno anche sulla console ibrida del colosso nipponico ha di fatto sancito in maniera inequivocabile la volontà dei due producer di stringere un vero e proprio accordo che avrà risvolti importanti nel lungo periodo. Una strada che ovviamente è ...