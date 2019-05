Legnano | donna colpisce con l’acido il volto dell’ex fidanzato dopo una lite Ora il

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Colpito alcon l’acido dalla ex fidanzata. Così un 30enne è rimasto gravemente ustionato al viso e al torace e rischia di perdere un occhioessere stato colpito al. Secondo le prime ricostruzioni, i due avevano litigato in strada nella tarda serata di ieri a, nel Milanese. Lasi è poi costituita ai carabinieri ed è stata arrestata per lesioni personali gravissime e atti persecutori. Ora si trova in carcere. L'articolocon l’acido ildell’exuna. Ora il giovane rischia di perdere un occhio proviene da Il Fatto Quotidiano.

