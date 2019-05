La generazione dei nati liberi è pronta a cambiare il Sudafrica

Importanti novità per la salute dei piloti : General Electric collabora con Clinica Mobile con due sistemi ecografi portatili di ultima generazione : Per i piloti di MotoGp e Superbike nuove tecnologie d’avanguardia ed ecografi portatili grazie alla collaborazione tra Clinica Mobile e General Electric Tecnologie d’avanguardia per la salute dei piloti del Motomondiale e della Superbike. Clinica Mobile, il gruppo medico ufficiale del Campionato del Mondo di MotoGP e SuperBike, per la stagione 2019 si avvale della collaborazione della divisione medicale di General Electric ...