Italiano nei guai per Google traduttore

Test Invalsi Elementari - classi Seconda-Quinta/ Italiano - prove Miur anche nei Licei : Test Invalsi, prove di Italiano in seconda e in quinta elementare oggi 6 maggio 2019. Il calendario delle prove, anche per alcune classi Superiori

Campionato Italiano Slalom Windsurf – Malte Reuscher ITA-7777 si aggiudica il XXIV° trofeo Neirotti : Malte Reuscher ITA-7777 si aggiudica il XXIV° trofeo Neirotti valevole come prima tappa del Campionato Italiano Slalom Windsurf Malte Reuscher, l’atleta del Circolo Velico Naregno dell’Isola d’Elba, numero velico ITA-7777, si è aggiudicato il XXIV° trofeo Neirotti, valido come prima tappa del Campionato Italiano Slalom Windsurf 2019. Sul podio, dietro l’italo-tedesco primo della categoria Senior, si sono piazzati ...

Tugnoli - Italiano da Pulitzer per la fotografia : "Nei miei scatti sulla crisi in Yemen - persone normali in contesti anormali" : C'è anche un italiano tra i vincitori dei Pulitzer. Si tratta di Lorenzo Tugnoli, che si è aggiudicato il riconoscimento nella sezione Feature Photography (servizi fotografici) grazie al suo lavoro dedicato allo Yemen, dove dal 2011 si combatte una guerra civile fomentata da Arabia Saudita e Iran. Il reportage vincitore è stato pubblicato dal Washington Post.Classe 1979, il Premio Pulitzer è nato a Ravenna ma vive a ...

Nuoto - Coppa Brema 2019 : Gabriele Detti conquista il record Italiano nei 400 sl in vasca corta : Nell’ormai tradizionale appuntamento della Coppa Brema 2019 di Nuoto, campionato italiano a squadre in vasca corta che va in scena a Riccione poco dopo gli Assoluti per ricordare l’incidente aereo avvenuto il 28 gennaio 1966 all’aeroporto di Brema nel quale persero la vita una selezione della nazionale italiana di Nuoto (accompagnata dallo staff tecnico e dal giornalista RAI Nico Sapio), le emozioni in piscina continuano dopo ...

Campionati Italiani Assoluti di Nuoto – Vittoria con record Italiano : Margherita Panziera stratosferica nei 200 dorso a Riccione : Margherita Panziera spettacolare ai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto di Riccione: Vittoria con record italiano nei 200 dorso Che spettacolo Margherita Panziera: tifo da stadio oggi a Riccione per la gara dei 200 dorso femminili agli Assoluti di Nuoto. La campionessa italiana ha disputato una gara strepitosa, aggiudicandosi il titolo assoluto e stabilendo il nuovo record italiano. Prima di lei, infatti, nessuna italiana era riuscita a ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : Scalia ancora record Italiano nei 50 dorso! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare nei Campionati Italiani di Nuoto. Nella piscina di Riccione sarà il giorno dei 200 stile libero donne di Federica Pellegrini. La campionessa veneta, costretta a fermarsi poco prima di questa rassegna per uno stato febbrile, si esibirà nella sua distanza preferita e vorrà testarsi relativamente alla propria condizione. Le quattro vasche sono lì che la aspettano e le ...

Nuoto – Campionati Assoluti : Burdisso polverizza il record Italiano nei 200 delfino e vola ai Mondiali : Federico Burdisso segna il record italiano dei 200 delfino ai Campionati Assoluti di Riccione, l’azzurro vola così ai Mondiali di Corea del Sud Federico Burdisso protagonista dei 200 metri delfino ai Campionati italiani Assoluti di Riccione. L’azzurro con il tempo di 1’54”64 segna il record italiano (terzo tempo al mondo) e si qualifica di diritto al Mondiale in Corea del Sud in programma dal 21 al 28 ...

Nuoto - Gabriele Detti devastante! Record Italiano eguagliato e primo al mondo nei 400 sl! : Un tornado si è abbattuto sulla piscina di Riccione dove si stanno disputando i Campionati Italiani 2019 di Nuoto, Gabriele Detti ha fatto tremare la vasca e ha eguagliato il già suo Record nazionale dei 400 metri stile libero. Il toscano ha timbrato un super 3:43.36, lo stesso crono siglato il 4 aprile 2017 sempre nella località romagnola: si tratta del miglior tempo mondiale stagionale visto che il cinese Sun Yang si era spinto a 3:43.73 la ...

Nessun titolo Italiano nei primi 10 incassi stagionali : Roma, 1 apr., askanews, - Cinema italiano assente dalla classifica dei primi dieci incassi del Box Office totale stagionale.Nessun titolo italiano nella classifica di Cinetel che va dal 1 agosto 2018 ...

Terence Hill compie 80 anni. E’ l’attore con più presenze nei film che hanno fatto più spettatori nella storia del cinema Italiano : Cosa sarebbe il cinema (italiano) senza Terence Hill (e Bud Spencer)? Il regalo migliore nel giorno in cui Mario Girotti compie 80 anni è dirgli che è detentore di un record spettacolare che sicuramente non sa: è l’attore vivente con più presenze, ben 8 (tra cui il quarto posto assoluto con E continuavano a chiamarlo Trinità, 1971), tra i 50 film che hanno registrato più spettatori nella storia del cinema italiano. Per dire: Zalone e Benigni ...

Nuoto - Criteria Nazionali giovanili 2019 : Alberto Razzetti sigla il nuovo primato Italiano nei 200 farfalla in vasca corta : La seconda sessione dei Criteria Nazionali giovanili 2019, che si è tenuta allo Stadio del Nuoto a Riccione nella vasca da 25 metri, ha visto Alberto Razzetti realizzare un crono notevolissimo nei 200 farfalla uomini. Il 20enne ligure, tra i talenti più puri del nostro movimenti, ha infatti siglato il nuovo primato italiano assoluto in questa distanza, con il crono di 1’52″80, cancellando letteralmente il precedente record firmato da ...