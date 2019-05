Il nuovo Google Pixel 3a costa meno del Samsung Galaxy S10 | ma fa foto migliori con poca

Google rilancia sull'intelligenza artificiale. E arriva un nuovo smartphone Pixel low cost : Alla conferenza per gli sviluppatori I/O in California, Big G svela le novità per Assistant, già su un miliardo di dispositivi. E punta sull'evoluzione dei dispositivi connessi e della realtà aumentata

Google prepara un nuovo smart display per il Google I/O : ecco come seguire la conferenza in streaming : A poche ore dall'apertura del Google I/O 2019 un nuovo smaet display realizzato da Google, forse il Nest Hub Max, passa dalla FCC. L'articolo Google prepara un nuovo smart display per il Google I/O: ecco come seguire la conferenza in streaming proviene da TuttoAndroid.

FCA si affida a HARMAN e Google per il nuovo ecosistema connesso dei suoi veicoli : I nuovi sistemi di bordo e fuori bordo delle auto del Gruppo offriranno una customer experience interconnessa più veloce...

Google conferma l’imminente arrivo di nuovi dispositivi Android TV con un nuovo Play Store : Google conferma il proprio impegno su Android TV, che presto sarà disponibile su nuovi hardware e che riceverà un Play Store tutto nuovo. L'articolo Google conferma l’imminente arrivo di nuovi dispositivi Android TV con un nuovo Play Store proviene da TuttoAndroid.

FCA sceglie le tecnologie di HARMAN - Samsung - e Google per nuovo ecosistema globale per veicoli connessi : I principali componenti del sistema inizieranno a essere introdotti gradualmente in tutto il mondo nella seconda metà del 2019 . Tutti i nuovi veicoli FCA saranno connessi a partire dal 2022.

Il crollo della gru che ha schiacciato sei auto e ucciso 4 persone nel nuovo campus di Google a Seattle : Un video immortala il tragico momento del crollo di una gru sulle auto in colonna nel centro di Seattle, nel nuovo campus di Google. L’episodio, che risale al pomeriggio del 27 aprile, è costato la vita a quattro persone. L'articolo Il crollo della gru che ha schiacciato sei auto e ucciso 4 persone nel nuovo campus di Google a Seattle proviene da Il Fatto Quotidiano.

FCA sceglie le tecnologie di HARMAN - Samsung - e Google per nuovo ecosistema globale per veicoli connessi : Fiat Chrysler Automobiles N.V., FCA, utilizzerà le tecnologie di HARMAN, Samsung, e Google per offrire un nuovo "ecosistema" che migliorerà le funzionalità online dei veicoli FCA di tutto il mondo. ...

Usa - gru crolla sul nuovo campus di Google a Seattle : quattro morti e tre feriti : Una gru edile è crollata sul nuovo campus di Google a Seattle, negli Stati Uniti: quattro persone sono morte mentre altre tre sono rimaste ferite. Il mezzo “è caduto dal tetto di un edificio“, come hanno spiegato i vigili del fuoco, e ha colpito sei veicoli che si trovavano proprio lì sotto. L’incidente è avvenuto sabato pomeriggio in pieno centro città, all’incrocio tra Mercer Street e Fairview Avenue, per cause ancora da chiarire. ...

Gru crolla sul nuovo campus Google Quattro morti e 4 feriti a Seattle Foto : Le cause sono ancora da chiarire. Tra le vittime due operai e due automobilisti. Ferita anche una bambina di quattro mesi

Gru crolla sul nuovo campus Google Quattro morti e 4 feriti a Seattle : Le cause sono ancora da chiarire. Tra le vittime due operai e due automobilisti. Ferita anche una bambina di quattro mesi

Google Contatti aggiunge un’App Slice per aggiungere rapidamente un nuovo contatto : Google Contatti è la prima app Google a utilizzare un'App Slice, che permette di aggiungere più facilmente un nuovo contatto. L'articolo Google Contatti aggiunge un’App Slice per aggiungere rapidamente un nuovo contatto proviene da TuttoAndroid.

Usate anche voi le Gemme dell’Infinito come Thanos con il nuovo easter egg di Google : Google aggiunge un simpatico easter egg su Thanos nella pagina di ricerca, anche da smartphone: potrete schioccare anche voi le dita con il Guanto dell'Infinito! L'articolo Usate anche voi le Gemme dell’Infinito come Thanos con il nuovo easter egg di Google proviene da TuttoAndroid.

Hideo Kojima ha fiducia in Google Stadia : nuovo gioco in streaming dopo Death Stranding? : L'annuncio ufficiale di Google Stadia ha dato inevitabilmente un pesante scossone all'intera industria videoludica. Libera dai limiti delle console tradizionali, la piattaforma del colosso di Mountain View - ancora sprovvista di prezzo e in uscita entro la fine del 2019 - è pensata per il gioco in streaming. E punta a interconnettere gamer, spettatori di YouTube e sviluppatori per poter così godere di molte acclamate produzioni su qualsiasi ...

Il Google Play Store si rifà il look su Android : ecco com’è col nuovo Material Theme : Nelle ultime settimane il Material Theme di Google ha raggiunto Gmail per Android e Google Drive e il prossimo a ricevere il nuovo design potrebbe essere per il Google Play Store con la versione 14.5.52. L'articolo Il Google Play Store si rifà il look su Android: ecco com’è col nuovo Material Theme proviene da TuttoAndroid.