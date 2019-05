Huawei P Smart Z è in vendita in Italia al prezzo di 279 | 90 euro

Download terza beta Android Q disponibile per tanti smartphone non Google : bene Huawei - OnePlus - Xiaomi ma non Samsung : Da poche ore è disponibile il Download della terza beta Android Q. A margine della conferenza Google I/O in scena ieri a Mountain Views, il nuovo aggiornamento in test del sistema operativo è stato reso disponibile non solo per i dispositivi Pixel della famiglia Google ma, mai come in passato, anche per un numero considerevole di smartphone dei produttori Huawei, OnePlus, Xiaomi e di alcuni altri brand. Grande assente nella lista invece, giusto ...

eBay : -50% su Huawei - Samsung - iPhone - Console - Smart TV e Fotocamere! : Il noto e-commerce eBay non poteva di certo mancare all’appello tra i migliori store in grado di offrire offerte e promozioni davvero appetibili. Ecco dunque raccolte per voi tutte le offerte valide questa settimana. (Nota Bene: leggi di più...

Master Lu ha pubblicato il report dei principali smartphone in termini di prestazioni durante il mese di aprile e la classifica è guidata da Huawei P30 Pro

Oggi sono in offerta -, HONOR View20, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10e e Galaxy Note 9. Siete pronti a mettere mano al portafogli?

Huawei Band Maps trasforma le smartband Huawei e HONOR in navigatori stradali : Huawei Band Maps è un'applicazione non ufficiale che consente di ricevere le indicazioni stradali di Google Maps direttamente sulle smartBand Huawei Band 2 Pro, Huawei Band 3 Pro o HONOR Band 4. Nelle impostazioni è possibile selezionare le opzioni per la visualizzazione della notifica: distanza a cui notificare, cosa mostrare (distanza rimanente, tempo rimanente, tempo di arrivo, indirizzo) e il tipo di navigazione (camminata, ...

Dopo Huawei P Smart Z, anche Huawei Y9 Prime 2019 avrà una fotocamera frontale pop-up e una tripla fotocamera posteriore.

Per i più giovani Huawei P Smart 2019 nel Vodafone Junior Pack : a meno di 200 euro - Infinity e app per la sicurezza : Quale Smartphone regalare ai più giovani? Il Huawei P Smart 2019 con Vodafone potrebbe essere una soluzione valida perché costruita a misura di ragazzi e ragazze, con pieno di giga, contenuti ad hoc pensati per una determinata fascia d'età e anche qualche rassicurazione sulla sicurezza online. Inutile negarlo, uno Smartphone ai più giovani non si nega quasi più e sono molti (almeno) i genitori consapevoli che sono alla caccia di una ...

Tre smartphone di Huawei sono protagonisti in queste ore di alcune offerte di Wind e Vodafone

oggi sono in offerta Huawei P30, Nokia 7 Plus, Motorola One, Xiaomi Mi A2 e Samsung Galaxy S10 Plus. C'è qualcosa che fa al caso vostro?

Huawei P Smart Z è ufficiale ed è già disponibile in Italia in prenotazione su Amazon: scopriamo caratteristiche tecniche, design, immagini, colorazioni, prezzo e data di uscita del nuovo Smartphone di fascia media, il primo della casa con fotocamera a scomparsa.

Il mercato degli smartphone continua a fare registrare numeri in diminuzione mentre Huawei continua a crescere. Samsung e Apple sono avvisate

5G - Huawei : pronta a lanciare smart TV? : La corsa al 5G è ufficialmente iniziata e, al momento, la maggior parte degli sforzi si è focalizzata nell'ambito smartphone . Ma nell'aria potrebbero esserci interessanti sviluppi. Continuano, ...

Continuano ad emergere indiscrezioni sui piani di Huawei per il settore delle smart TV, l'ultima parla di un modello con 5G in arrivo già nel 2019.