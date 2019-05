Grillo a Salvini:no droga a canapa shop

RaiNews : Salvini: 'Chiuderò tutti i negozi di #cannabis light: sono un incentivo all'uso di stupefacenti'. La replica del Mi… - _marlene1265 : RT @RaiNews: Salvini: 'Chiuderò tutti i negozi di #cannabis light: sono un incentivo all'uso di stupefacenti'. La replica del Ministro dell… - soleterramare : RT @Virus1979C: MINISTRO GRILLO A SALVINI: 'NEI CANAPA SHOP NON SI VENDE DROGA'. -

"Non bisogna dare informazioni sbagliate:neinon si vende". Così il ministro della Salute, Giuliaa quello dell'Interno, che ha annunciato di voler chiudere i negozi di cannabis legale definendoli "luoghi di diseducazione di massa". "In Italia non c'è una liberalizzazione delle droghe, né pesanti né leggere -ha spiegato- ci sono negozi che vendono prodotti dicon concentrazioni Thc che non hanno effetti stupefacenti. Se poiha informazioni che io non ho faremo altre considerazioni".(Di mercoledì 8 maggio 2019)