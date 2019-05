Gli agenti si fanno ricchi | incassano il 13% dei ricavi da diritti tv

"Maiali maledetti - vi uccido". Furia dei migranti suGli agenti e Salvini : Federico Garau I due, completamente ubriachi, hanno iniziato a molestare pesantemente gli avventori di un bar, prima di inveire contro i poliziotti intervenuti Completamente ubriaco fin dal mattino, ha molestato gli avventori di un bar di Parma e poi minacciato ed insultato gli agenti intervenuti sul posto. Protagonista della vicenda un marocchino di 30 anni che, in compagnia di un connazionale 31enne, aveva iniziato a bere ...

Modena - sassi contro Gli agenti in attesa di Salvini | Lui : "Un po' di naja vi farebbe bene" : Ancora scontri nella zona di Novi Sad al presidio del collettivo Guernica e studenti organizzato per protestare contro la visita del vice premier: cariche delle forze dell'ordine su un gruppo dimanifestanti che stava tentando di sfondare il cordone. Un ragazzo è rimasto ferito

Li insulta e Gli mostra i genitali! 29enne ecuadoriano aggredisce Gli agenti : Sta diventando un abitudine, è successo mercoledì sera a Barriera di Milano (Torino), dove un cittadino straniero, in evidente stato di ebbrezza, ha preso di mira una pattuglia della polizia di Stato. Gli agenti, impegnati in un'ordinaria operazione di pattugliamento del territorio, stavano passando lungo largo Giulio Cesare, quando si sono imbattuti in un gruppetto di giovani visibilmente ubriachi. Alla vista degli uomini in divisa, gran parte ...

In treno senza biGlietto aggredisce agenti Polfer : arrestato egiziano : Gabriele Laganà Un 21enne egiziano, con precedenti, ha aggredito gli agenti della Polfer in servizio nella stazione di Foggia, ferendone uno ad un ginocchio Tensione nella mattinata del primo maggio a bordo del treno Frecciargento 8302 che collega Lecce a Roma. Un 21enne egiziano, sorpreso senza biglietto, si è rifiutato di scendere dal convoglio ed ha aggredito gli agenti della Polfer, ferendone uno ad un ginocchio. Lo straniero, ...

Urlò dovete morire aGli agenti! Licenziata maestra antagonista Lavinia Flavia Cassaro : E' stato respinto il ricorso presentato da Lavinia Flavia Cassaro. Il giudice: "Si resta insegnanti anche fuori dalle aule. Comportamenti in grave contrasto con i doveri educativi di una docente". La maestra di Torino che insultò gli agenti nel corso di una manifestazione perderà il posto di lavoro. La maestra dovrà rinunciare alla sua cattedra. Lavinia Flavia Cassaro pagherà a caro prezzo quegli insulti pieni d'odio urlati ai poliziotti durante ...

Alfred Hodor - il trapper italo-romeno denunciato dalla polizia : lo sfregio aGli agenti - come lo riducono : Era solo una questione di tempo perché il musicista italo-rumeno Alfred Hodor finisse nei guai per la sua bravata. Il trapper, nome d'arte Og Eastbull, è stato denunciato per vilipendio alle istituzioni dopo aver pubblicato il suo ultimo singolo, "Posto di blocco", un brano con cui sfida apertamente

Mamma - la polizia! Il pappagallo avvisava un pusher dell’arrivo deGli agenti : Il pappagallo era stato addestrato ad avvisare il suo padrone, uno spacciatore, ogni qualvolta si avvicinava la polizia. Era questa la frase che pronunciava un pappagallo che era stato addestrato dal suo padrone – uno spacciatore – a fare il "palo" per avvertirlo dell'arrivo delle forze dell'ordine. Alla fine però nonostante l'impegno del pusher e del volatile entrambi sono finiti in gabbia; il primo in carcere, il secondo in uno zoo. La ...

Scandalo combine - 9 tesserati tra calciatori e agenti squalificati a vita [NOMI e DETTAGli] : Lo Scandalo delle combine ha sconvolto il calcio negli ultimi anni, adesso sono arrivati pesantissimi provvedimenti e che riguardano nove tesserati. Nel dettaglio la commissione disciplinare della Fifa ha squalificato a vita fra calciatori, ex giocatori e un agente, l’accusa è quella di aver preso parte ad una combine. I nomi sono quelli di Karlon Murray (Trinidad and Tobago), Keyeno Thomas (Trinidad and Tobago), Hellings ...

Milan - Leonardo incontra Gli agenti di Malcom. Ma senza la Champions... : Un incontro esplorativo. Per tenere viva un'amicizia e, chissà, abbozzare una trattativa futura. La settimana scorsa il d.g. Leonardo ha ospitato a Casa Milan Leo Cornacini, braccio destro di Fernando ...

Uccide un piccione - sale sul treno con l'animale morto. Poi aggredisce Gli agenti : Era salito sul treno con un piccione morto in mano, disturbando gli altri passeggeri. Quando è intervenuta la polizia tentando di riportalo alla calma l'uomo ha dato in escandescenze. Questo è quanto ...

Serie A - la classifica delle commissioni aGli agenti : la Juve prima - poi Roma e Milan : Roma - I club di Serie A hanno versato 171 milioni di euro nelle casse degli agenti durante le trattitive di mercato o di rinnovi dei contratti dei calciatori. Un dato in crescita rispetto all'anno ...

Torino - contro il senegalese che ha aggredito Gli agenti c'erano già due provvedimenti di espulsione : 'Nessuna tolleranza per balordi e violenti che attaccano le forze dell'ordine', sottolinea il ministro Salvini, mentre la viceministro dell'Economia, Laura Castelli, ammette la necessità di '...

Anarchici ferirono Gli agenti. Ma per il giudice tutti assolti : Più della ferita provocata da una scheggia che gli si era conficcata nella gamba, aveva detto, "brucia l'idea che qualcuno di noi prima o poi possa rimetterci la vita per gente che si dichiara antifascista o per chiunque altro fa della violenza la sua bandiera". Oggi, a oltre un anno da quelle violenze di piazza, per Luca Cellamare, poliziotto del reparto mobile di Torino, e per gli altri colleghi feriti, più del ricordo del dolore bruciano le ...

Zagaria - il boss dei Casalesi 'scatenato' in carcere : cella distrutta - minacce aGli agenti : MILANO - , il boss dei 'scatenato' in : cella distrutta, minacce agli agenti. Ha distrutto la cella. Telecamere e finestre rotte. minacce al direttore e agli agenti della polizia penitenziaria del ...