Dazi Usa | Gundlach | ' i mercati non reagiranno bene'

Guerra dei Dazi - Borse poco mosse. Beffa per Trump : sale il surplus cinese con gli Usa : A ridosso dei 'giri finali' sul negoziato commerciale, in scena a Washington il 9 e 10 maggio, i dati diffusi dall'Amministrazione delle Dogane proiettano nuove ombre sulla tenuta dell'economia: l'...

Cina - la guerra dei Dazi con gli USA pesa sulla bilancia commerciale : Cala il surplus della bilancia commerciale della Cina nel mese di aprile. L'avanzo si è ridotto a 13,84 miliardi di dollari rispetto ai 32,67 miliardi non rivisti di marzo. Deluse le attese del ...

Dazi - FMI avverte : "Imperativo che USA e Cina pongano fine a disputa commerciale" : ... perché chiaramente le tensioni tra Stati Uniti e Cina sono la minaccia per l'economia globale ". Lagarde ha parlato anche degli obiettivi di sviluppo sostenibile , affermando che i Paesi emergenti ...

Dazi : direttore Fmi Lagarde - tensioni Cina-Usa sono minaccia per economia mondiale : Parigi, 07 mag 11:00 -, Agenzia Nova, - Le tensioni tra Stati Uniti e Cina rappresentano una " minaccia per l' economia mondiale ". Lo ha detto il direttore operativo del Fondo monetario..., Frp,

Usa - per Trump "passo indietro" della Cina su accordo fa scattare i Dazi dalle 12 : 01 di venerdì : E' confermata la "linea dura" di Trump , nonostante l'ottimismo generale delle scorse ore. Gli Stati Uniti aumenteranno i dazi nei confronti della Cina il prossimo venerdì 10 maggio: i rialzi ...

Terremoto dei Dazi Usa-Cina : quali sono i rischi per l'economia europea? : ... iPhone e riparazioni: cosa significa il crollo di Apple L'Italia trascina verso il basso tutta l'Eurozona: il Fmi taglia ancora le stime di crescita allo 0,1% Il ministro del l'economia francese: «La ...

CINA - TRUMP MINACCIA Dazi AL 25% SU IMPORT/ Guerra commerciale : delegati in Usa : Guerra commerciale Usa- CINA , TRUMP MINACCIA a sorpresa l'innalzamento dei DAZI dal 10% al 25% su IMPORT da Pechino. delegati CINA andranno negli States

Borse pesanti con nuovo round Dazi Usa-Cina. Milano perde oltre il 2% : A soffrire maggiormente la fine della tregua sono le Borse cinesi e quelle asiatiche. Shanghai chiude a -5,6%. Anche il petrolio è in netto calo. Spread in area 260 punti. A Piazza Affari vendite sui settori tecnologici, del lusso e del comparto auto...

Usa-Cina : torna la guerra dei Dazi e le Borse vanno a picco : Milano. Un nuovo, inatteso, colpo di scena nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina mette in ginocchio le Borse europee nella prima seduta di una settimana che si annuncia “calda” per i conti dell'Italia che martedì saranno di nuovo sotto la lente della Commissione europea. Il presidente amer

In rosso Milano e le altre Borse europee. Nuove tensioni dopo Trump su aumento Dazi Usa a Cina : Giornata negativa per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso , assieme agli altri Eurolistini. Sui mercati del Vecchio Continente pesano i timori di uno stop alle trattative USA-Cina sul fronte ...