Creme solari | sostanze chimiche penetrano nel sangue

Attenzione alle Creme solari? La pelle assorbe le sostanze chimiche… : La voglia di una sana abbronzatura, proteggendo la pelle con le creme solari, sembra non essere poi così salutare. Se da un lato infatti creiamo uno schermo contro il sole, dall’altro le sostanze chimiche più usate nelle creme e negli spray entrano in circolo nel sistema sanguigno e nell’organismo in sole 24 ore. Questo il risultato di uno studio commissionato dalla Food and Drug Administration (Fda) statunitense che ha mostrato ...

Creme solari - si deve studiare cosa assorbe la pelle (ma la loro utilità non è in dubbio) : (foto: Getty Images) Da uno studio commissionato dalla Food and Drug Administration (Fda) statunitense sembra che alcune sostante attive (filtri) utilizzate nelle Creme solari, invece di rimanere sulla superficie della pelle, vengano assorbite e ritrovate nell’organismo in concentrazioni superiori ai limiti. Che significa? Non saltiamo a conclusioni affrettate: il fatto che vengano assorbite non significa che siano dannose, sottolineano ...

Novità Creme solari : 10 prodotti top per proteggere la pelle dal sole! : Prezzo: 33 ' su Sephora.it Shiseido ha pensato a 3 prodotti dalle texture impalpabili e superresistenti, perfetti per chi pratica sport all'aria aperta. Per garantire un makeup d'effetto a lunga ...