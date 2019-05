Brindisi | uomo ferito alle braccia si rifugia su un autobus | intervengono i Carabinieri

Brindisi - atti osceni vicino all'asilo : arrestato e rilasciato un uomo di 31 anni : I Carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, nel Brindisino, hanno denunciato per atti osceni in luogo pubblico un 31enne del posto. Il soggetto, già conosciuto alle Forze dell'Ordine e con problemi psichici, è stato sorpreso nella sua autovettura a compiere atti di autoerotismo. Lo stesso si trovava in un luogo pubblico, e a maggior ragione nei pressi dell'asilo "Gianni Rodari" sito in via Carella. È stata proprio una signora residente ...