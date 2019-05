Bersani torna su manifesti con simbolo Pd

Bersani e le critiche al governo : “I conti non tornano sono tutti in giro - solo Tria sta a presidiare” : Bersani non le manda a dire e lancia una critica pungente contro il governo ad eccezione del ministro Tria “Le polemiche sul ministro Tria? Ci dicono che stiamo assistendo al rifiuto di prendere atto di una realtà dolorosa: i conti non tornano e bisogna fare qualcosa“. sono le parole del deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, … continue reading Bersani e le critiche al governo: “I conti non tornano sono tutti in giro, solo ...

Governo - Bersani : “Qui i conti non tornano - sono tutti in giro e in bottega non c’è nessuno. C’è solo Tria” : “Le polemiche sul ministro Tria? Ci dicono che stiamo assistendo al rifiuto di prendere atto di una realtà dolorosa: i conti non tornano e bisogna fare qualcosa“. sono le parole del deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, a proposito degli attriti tra il ministro dell’Economia e i due vicepresidenti del Consiglio. L’ex segretario Pd spiega: “Tria ...