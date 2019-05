Bella Hadid mostra le smagliature al Met Gala 2019

10 top in denim… come Bella Hadid : Il top in denim di Bella HadidIl top in denim di Bella HadidIl top in denim di Bella HadidIl top in denim di Bella HadidIl top in denim di Bella HadidIl top in denim di Bella HadidIl top in denim di Bella HadidLe feste di compleanno a tema, nel 2019, potrebbero sembrare tutt’altro che cool, ma in occasione del suo birthday party Gigi Hadid ha fatto ricredere un po’ tutti a riguardo. Qualche giorno fa infatti, la modella ha spento 24 ...