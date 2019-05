Antonio Pennacchi andrà al Salone del Libro | Fascismo? Sono solo parole

huffingtonpost

(Di mercoledì 8 maggio 2019) “A Torino io vado per parlare del mio romanzo con Bruno Gambarotta, uno dei pochi dotati di ironia in questo Paese. In Italia, di solito, si preferisce fare sarcasmo”, esordisce, scrittore ed ex operaio, classe 1950.Figlio di una famiglia di coloni trasferitasi dal Veneto nell’Agro Pontino all’epoca della bonifica e Premio Strega 2010 col romanzo Canale Mussolini (Mondadori, 2010),arriva all’ombra della mole antonelliana per presentare il suo ultimoIl delitto di Agora (Mondadori, 2018) “un povero vecchio che si muove sempre mal volentieri. Vado aldelperché andarci fa parte del mio mestiere”, confessa.Lo stessoche quest’anno si apre all’insegna delle polemiche: scosso dalla presenza della casa editrice di estrema destra Altaforte e dalle dichiarazioni, ...

