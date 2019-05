74 giorni dopo il voto | 34 dopo l' insediamento e la nomina dei primi 5 assessori | questa

Vicenza. Il cigno reale viene ucciso - la compagna si lascia morire tre giorni dopo : Venerdì mattina il cigno reale, il “principe” del laghetto superiore del parco di Recoaro Terme, è stato trovato senza vita ieri mattina, riverso nell’acqua. Stamattina, un'altra amarissima scoperta: anche la sua compagna ha perso la vita. Il sindaco Davide Branco non ha dubbi: “Si è lasciata morire. Si vedeva che stava male, non mangiava più".Continua a leggere

Israele. Cessate il fuoco a Gaza dopo giorni di guerra : Un attacco su Gaza City, Ansa, . Tregua in atto tra Israele e Hamas dalle 7 di stamani ora locale, le 6 in Italia,, dopo la più grave escalation di violenza tra palestinesi e israeliani dalla guerra ...

Wanda Nara tra rabbia ed ironia - la moglie di Icardi sicura : “non sa più segnare dopo lo shooting con me? Tra 20 giorni inizia il calciomercato…” : Wanda Nara tra ironia e rabbia a Tiki Taka: le parole dell’argentina moglie e agente di Mauro Icardi E’ una Wanda Nara sempre sincera ma anche ironica, quella che ha partecipato alla puntata di ieri sera di Tiki Taka. La moglie e agente di Mauro Icardi non ha potuto, prima di tutto, non commentare il fallo sul marito Mauro, durant eil match tra Inter e Udinese di sabato sera e il rigore non chiamato: “Icardi ha il piede ...

Savona - azzannato dal cane del vicino : muore dopo tre giorni di agonia : Ha combattuto tra la vita e la morte per tre giorni e subìto due delicatissime operazioni chirurgiche, ma alla fine non ce l'ha fatta: Giampaolo Rebella , il capocantiere di Ata, azienda dei rifiuti, ...

Savona - azzannato dal mastino dei vicini : Giampaolo muore a 55 anni dopo 3 giorni di agonia : Giampaolo Rebella, dipendente ATA di 55 anni, è morto a Stella San Martino, in provincia di Savona, dopo essere stato aggredito dal mastino napoletano dei suoi vicini di casa, che l'ha assalito mentre lui rincasava provocandogli ferite al volto e al collo che gli sono risultate fatali. "Lascia un vuoto grandissimo sia come uomo, solare, positivo e leale, sia come collaboratore, intelligente e instancabile".

Partorisce mentre è in coma : Paola è morta dopo 20 giorni di agonia : Incinta, era entrata in coma per un'emorragia cerebrale: Paola Frizzarin, medico 49enne di Desenzano, ,, ha dato comunque alla luce il suo bambino ma non ce l'ha fatta ed è morta dopo qualche ...

Lascia morire la madre lasciandola a terra per 7 giorni dopo una caduta - figlia assolta : madre e figli abitavano insieme ma la 77enne non usciva più di casa da decenni. dopo la caduta aveva chiesto alla figlia di non aiutarla in alcun modo così è stata Lasciata per ben sette giorni sul pavimento dove si è spenta lentamente dopo una lunga agonia. Per il giudice la donna va assolta perché ha solo rispettato la volontà della madre.

Siri : sono innocente - se dopo 15 giorni non arrivano novità mi dimetto : "Dal primo momento ho detto di voler essere immediatamente ascoltato dai magistrati per chiarire la mia posizione. La disponibilità dei magistrati

Affetto da distrofia muscolare - 19enne muore due giorni dopo aver coronato il suo sogno : diplomarsi : Ha speso gli ultimi cinque anni a studiare da casa, con un'insegnante a domicilio, per poter raggiungere il diploma. Alla fine Dakota è riuscito a coronare il suo sogno in ospedale - dopo aver dovuto abbandonare la scuola a causa della distrofia muscolare di Duchenne - due giorni prima della sua morte.

Dakota - 19enne morto due giorni dopo aver realizzato il sogno del diploma : Il sogno di diplomarsi e pochi giorni da vivere: ecco la storia del 19enne Dakota Johnson, che è riuscito ad ottenere il titolo di studio presso la Science Hill High School di Johnson City (Tennessee) solo un paio di giorni prima di arrendersi alla malattia. A raccontare la sua storia è la CNN.Affetto da distrofia muscolare di Duchenne, una patologia a progressione rapida che causa atrofia e debolezza muscolare, il ragazzo era ...

Gattinara muore a 61 anni otto giorni dopo la mamma : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Gattinara muore a 61 anni otto ...

Verona - investito da un’auto mentre è in bici : Nicu muore a 20 anni dopo 10 giorni di agonia : Nicolae Bodean, 20enne di origine moldava ma residente a Verona, è morto dopo 10 giorni di agonia in seguito ad un incidente stradale: il giovane era a bordo della sua bicicletta quando è stato investito da un'auto guidata da un 23enne, la cui posizione potrebbe aggravarsi: rischia l'accusa di omicidio stradale.Continua a leggere

Dovevano prendersi cura di lei! Porta il cane in pensione ma 3 giorni dopo era avvolta nello scotch : Doveva partire per l'Islanda con la sua famiglia e, non potendo viaggiare insieme alla cagnolina Nova, aveva deciso di lasciarla in una pensione di Dublino. Ma al suo ritorno, tre giorni dopo, Kristen Kinch ha ritrovato l'animale morto. Non solo, visto che i gestori della pensione le hanno riconsegnato la cagnolina avvolta nel nastro adesivo. --La donna ha raccontato tutta la storia su Facebook, Instagram e Twitter: "È stata trattata senza alcun ...