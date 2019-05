23 | 32 | Iraq | Processati e condannati più di 500 miliziani Isis nel 2018

tgcom24.mediaset

(Di mercoledì 8 maggio 2019) 08.05.2019 - L'ha annunciato di aver processato e condannato alla pena di morte o all'ergastolo più di 500 membri dell', uomini e donne di diverse nazionalità, in tutto il. Sono state emesse 514 sentenze, mentre 202 casi sono ancora sotto processo e altri 44 sono in attesa di giudizio. Solo in undici casi gli imputati sono stati prosciolti e rimessi in libertà.

