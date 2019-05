Zero emissioni entro il 2050 | lo chiedono 210 città europee tra cui Milano | Bologna e

Edison Team - obiettivo Zero emissioni : la strategia Ford inizia dalla Mustang elettrica : Il nome in codice è Mach 1, come una delle tantissime varianti della sportiva più venduta al mondo, e arriverà nel 2020. Avrà una piattaforma dedicata, un look inconfondibile, prestazioni all'altezza ...

Zero emissioni nette di CO2 dell’industria pesante entro il 2050. Si può? : La Commissione europea ha ormai proposto ciò che prima era stato indicato solo a livello scientifico: arrivare a emissioni nette di CO2 pari a Zero entro il 2050, obiettivo necessario per attuare l’Accordo di Parigi e mantenere l’aumento globale delle temperature al di sotto dei 2°C.Il 2050 è fra una trentina d’anni e l’obiettivo dello Zero emissioni nette è di quelli sfidanti. Forse per questo se ...

A Vallelunga debutta il trofeo a Zero emissioni firmato Smart : correre non è mai stato così facile : Il fine settimana del 4 e 5 maggio, sul tracciato di Vallelunga, prende il via la seconda edizione del trofeo Smart EQ fortwo e-cup, il primo monomarca italiano 100% elettrico Sabato 4 e domenica 5 maggio, il tracciato Capitolino di Vallelunga ospita la prima delle sei gare della Smart EQ fortwo e-cup 2019, che da questa stagione assume la titolazione di Campionato Italiano Energie Alternative ACI Sport: una novità che sottolinea anche il ...

Pulizia strade - in arrivo a Napoli 20 spazzatrici a emissioni Zero : Approvata la delibera di ammissione al finanziamento disposto dalla Città Metropolitana di Napoli, la Città di Napoli ha approntato un provvedimento che prevede l'acquisto di ben 20 macchine ...

Clima - da Hyperloop a Platooning : idee a emissioni Zero : Dalle case sostenibili al riciclaggio della plastica, dalla guida autonoma delle auto all’Hyperloop. Le soluzioni da inserire nella roadmap per azzerare le emissioni di CO2 entro il 2050 sono moltissime e dovranno probabilmente essere usate dosandole diversamente per ogni settore economico e per i diversi Paesi. I tecnici che si sono visti a Milano all’incontro voluto dalla Fondazione Eni Enrico Mattei, coordinato ...

Auto elettriche - tutte uguali e noiose? Le Case corrono ai ripari con le classiche a Zero emissioni [FOTO] : Affascinanti, tecnologiche e amiche dell’ambiente, parliamo delle nuove classiche a zero emissioni che vi faranno cambiare idea sull’elettrico considerato noioso Il settore Automotive sta attraversando un periodo di transizione che vede protagonista un progressivo passaggio all’elettrico. Il timore di appassionati di Auto ed esperti è che nel prossimo futuro – complice anche la guida Autonoma e la questione “sicurezza” – le vetture ...

Helsinki punta alle emissioni Zero - ma deve rinunciare al carbone : 'È il sistema di trigenerazione più grande al mondo, capace di produrre sia calore che raffrescamento', afferma Tuomas Ojanpera ingegnere di Helen, uno dei maggiori operatori energetici della ...

Le città elettriche : tutti i dettagli del primo rapporto sulla mobilità a emissioni Zero in italia : C’è una mobilità che cambia da nord a sud dell’italia: una mobilità a emissioni zero, capace di ridurre lo smog e affrontare la sfida imposta dai cambiamenti climatici. Sempre più persone decidono di spostarsi in città con mezzi non inquinanti: in bicicletta o e-bike, con i mezzi pubblici a trazione elettrica, compresi i treni urbani o anche a piedi. E nel caso di Milano questi spostamenti rappresentano ormai più del 50% del totale. È quanto ...

Mini Cooper elettrica 2019 : aperti ufficialmente gli ordini per la variante a emissioni Zero della piccola sportiva : aperti ufficialmente gli ordini della tanto attesa Mini elettrica 2019. La versione a emissioni zero della piccola sportiva promette di mantenere lo stesso feeling alla guida delle versioni a benzina più potenti La tanto attesa variante a propulsione elettrica della Mini Cooper è adesso ordinabile dai clienti francesi. Proprio cosi, secondo il comunicato stampa ufficiale diramato da Mini Francia, contestualmente all’apertura della ...

“Geotermia a Zero emissioni : Italia è leader mondiale della produzione di impianti a ciclo binario e reimmissione totale - ma è un leadership in pericolo” : La maggioranza dei nuovi impianti geotermoelettrici costruiti oggi nel mondo, è a ciclo binario con reimmissione totale e la maggioranza di questi impianti è prodotta in Italia, con tecnologia Italiana, know how Italiano e lavoro Italiano. Impressiona il contrasto che vede, a oggi, ancora nessun impianto di questo tipo installato nel nostro paese. Con questa conferenza stampa, vogliamo dimostrare: la raggiunta maturità del settore della ...

Auto elettriche - dietro le emissioni Zero si nasconde un “nuovo petrolio” : La sfida per la diffusione delle Auto elettriche passa per gioco forza dalla Cina e dalle cosiddette terre rare Più tempo passa e più sembra che il futuro della mobilità sarà prevalentemente delle Auto elettriche, ovvero le vetture spinte da un propulsore alimentato al 100% da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, oppure da combustibili fossili. Se si indaga più affondo su questo argomento, si scopre che lo sviluppo e la ...

Il marchio Bertone torna in vita con un'iniziativa a Zero emissioni : Lo storico marchio Bertone ha un obiettivo: ripartire dal mondo dell'automotive e rimettersi in pista. L 'obiettivo del brand è quello di introdurre sul mercato delle auto elettriche. Equiventia Capital Partners , una società italiana con sede a Padova che ...

L’Europa spaccata anche sul clima - divergenze su obiettivo Zero emissioni : Uno dei temi più importanti su cui discutono oggi i leader dell'Ue al Consiglio europeo a Bruxelles è quello della lotta al cambiamento climatico. Secondo la bozza di conclusioni, il Consiglio confermerà gli impegni già presi nell'ambito dell'Accordo di Parigi, e la necessità di aumentare l'ambizione delle misure contro il riscaldamento globale, ma "tenendo conto delle specificità degli Stati membri (con un riferimento alle diverse scelte del ...