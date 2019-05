liberoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2019), 7 mag. (AdnKronos) - E’ ricoverato inilciclista che ieri mattina è rimasto coinvolto in un incidente in via Porto San Pancrazio. Erano da poco passate le 10 quando, una Ford Fiesta, guidata da una 32enne residente in città, e unaHonda Translap, con a bordo un 5

TV7Benevento : Verona: scontro tra auto e moto, in prognosi riservata il motociclista... - verona : Autonomia del Veneto, i Cinque stelle alzano il livello dello scontro: «Dalla Lega bugie elettorali» - usatoscherma : RT @ScolariAcademy: Scontro! Torneo SISMA di baionetta al Bottagisio Sport Center di Verona nel 2016 ?????? - #scherma #schermastorica #accade… -