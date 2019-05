Vela – Trofeo SIAD | la regata per Dinghy Portofino è pronta per l’estate

Vela – Grande fermento per il Gavitello D’Argento Trofeo Bruno Calandriello 2019 : Gavitello D’Argento Trofeo Bruno Calandriello 2019: Lavori in corso A meno di 40 giorni dall’inizio del Gavitello D’Argento, organizzato dallo Yacht Club Punta Ala, dal 7 al 9 giugno 2019, c’è gran fermento per la formazione delle squadre da parte dei circoli che desiderano partecipare a questo prestigioso evento di altura a squadre. @ Fabio Taccola Ricordiamo che quest’anno è stata semplificata la formula della regata e per partecipare ...

Vela – Trofeo Acquafresca 2019 - Dolphin e Protagonist protagonisti sul Garda : Asso, Dolphin e Protagonist sul lago di Garda Veronese I monotipi lacustri più agguerriti hanno corso lungo la riva veronese del Garda il “Trofeo Acquafresca 2019”, un vero anticipo dei Campionati Italiani di Dolphin e Protagonist che si correranno sempre qui nel mese di giugno. Per tutte le flotte due sole prove, poi il secondo giorno, raffiche di vento da nord troppo forti, fino a 45 nodi. Nei Dolphin con due primi posti si ...

Vela – Conclusa a Gaeta la 24ª edizione del Trofeo Punta Stendardo : Un’edizione del Trofeo Punta Stendardo molto impegnativa A Gaeta si è Conclusa la 24ma edizione del Trofeo Punta Stendardo, organizzata dal Club Nautico Gaeta, dallo Yacht Club Gaeta EVS, dalla Lega Navale Italiana Sez. Gaeta, in collaborazione con Base Nautica Flavio Gioia, il Comune di Gaeta, Grandi Eventi e la Pro Loco di Gaeta. ©MBE/CISE/G.Di Fazio Quest’anno il Trofeo, tornato a disputarsi su tre giornate, ha molto impegnato i ...

Vela – La Lunga Bolina-Trofeo Marevivo 2019 : a Lisa K la Line Honours : Venti leggeri per La Lunga Bolina – Trofeo Marevivo 2019. Lisa K conquista la Line Honours per il secondo anno consecutivo. Grande adesione al concept che ha invitato tutti a rinunciare alla plastica usa e getta Anche quest’anno La Lunga Bolina riservata alle imbarcazioni di Altura è stata caratterizzata da venti abbastanza deboli, che non hanno però condizionato l’andamento della regata che è stata regolare e molto combattuta. Nel ...

Vela – Al via il 4° Easter Meeting Trofeo Centrale del Latte Brescia : Il 4° Easter Meeting Trofeo Centrale del Latte Brescia partito con il vento in poppa Partenza alla grande per il 4° Easter Meeting – Trofeo Centrale del Latte di Brescia riservato al doppio giovanile Rs Feva. Vento da sud, belle regate, la prima prova vede vincitori i gardesani (di riva veneta) Lamberto Ragnolini e Lorenzo Orlandi del Circolo Nautico di Brenzone che precedono Francesco e Raffaella Trucchi del Circolo Nautico del Savio. ...

Vela – Trofeo Valle delle Cartiere : i Dolphin si sfidano sul Garda : I Dolphin al Trofeo Valle delle Cartiere sul Garda di Toscolano-Maderno Voglia di monotipia sul Garda, Dolphin e Fun impegnati nello scorso fine settimana nella 27a edizione del Trofeo Valle delle Cartiere, mentre nel prossimo saranno di scena i Protagonist 7.5 con il Trofeo Brunelli della Canottieri Garda, acque del golfo salodiano. Tra i Dolphin, impegnati nelle acque di Toscolano-Maderno, è arrivata la vittoria di “Risposta” ...

Vela : concluso a Senigallia Trofeo Optimist Kinder + Sport : Dopo le impegnative condizioni di mare di sabato, a Senigallia l'ultima giornata di regate per i giovanissimi del Trofeo Optimist Kinder + Sport

Vela : CONCLUSO A SENIGALLIA TROFEO OPTIMIST KINDER + SPORT : ... il bi-campione del mondo OPTIMIST Marco Gradoni, Tognazzi Marine Village, si è così confermato una volta di più fenomeno indiscusso con quattro vittorie parziali. Grande balzo in avanti sempre nella ...

Vela – Trofeo Princesa Sofia Iberostar : Bissaro e Frascari d’argento nei Nacra 17 : Vittorio Bissaro e Maelle Frascari d’argento nei Nacra 17. Ruggero Tita e Caterina Banti Sesti. Annullata la Medal Race dei Nacra 17 al 50° Trofeo S.A.R Princesa Sofia Iberostar Vento molto intenso da sud-ovest e onda formata, queste le condizioni che hanno accolto gli atleti pronti ad affrontare le Medal Race, una volta giunti ai due Yacht Club che hanno ospitato i 1200 velisti provenienti da tutto il mondo, Arenal e Can ...

Vela - Trofeo Princesa Sofia 2019 : Bissaro-Frascari secondi nel Nacra 17! Il vento ferma la Medal Race - Tita-Banti chiudono in sesta posizione : Un’ultima giornata fortemente condizionata dal vento ha chiuso il Trofeo Princesa Sofia 2019, competizione velistica del calendario internazionale che è andata in scena a Palma di Maiorca (Spagna) in questa settimana. Tre classi non sono riuscite a disputare la Medal Race a causa dell’impraticabilità del campo di regata: 49er, 49er FX e Nacra 17. Proprio in quest’ultima sarebbero dovute scendere in acqua le uniche due ...

Vela - Trofeo Princesa Sofia 2019 : brutto incidente per Tita-Banti nella giornata di ieri! Barca sostitutiva nella Medal Race per i campioni del mondo : Davvero una brutta disavventura quella vissuta da Ruggero Tita e Caterina Banti ieri, nel penultimo giorno di regata per il Trofeo Princesa Sofia 2019 in corso di svolgimento a Palma di Maiorca (Spagna). L’imBarcazione italiana, campione del mondo in carica nel Nacra 17, era in lotta per risalire posizioni in classifica e provare a giocarsi il podio nella Medal Race di oggi. Dopo un quinto posto e un eccellente vittoria nelle prime due ...

Vela – Trofeo Princesa Sofia a Palma di Maiorca - due gli equipaggi italiani qualificati alle Medal Race : Solo due equipaggi italiani hanno staccato il pass per le Medal Race in programma domani Ultima giornata di regate finali al 50esimo Trofeo S.A.R. Princesa Sofia a Palma di Maiorca prima delle Medal Race di domani, durante la quale tutte le classi hanno completato il programma con condizioni di meteo variabile e anche alcuni rovesci sulla baia. Erano diversi gli equipaggi della squadra italiana che scendevano in acqua per conquistare un ...

Vela - Trofeo Princesa Sofia 2019 : Bissaro-Frascari secondi nel Nacra 17 prima della Medal Race! 6° posto per Tita-Banti : La quinta giornata del 50° Trofeo Princesa Sofia, seconda competizione velistica di rilievo della stagione pre-olimpica dopo la tappa di Coppa del Mondo a Miami, si è conclusa regolarmente a Palma di Maiorca (Spagna) con lo svolgimento delle ultime regate di qualificazione prima del gran finale di domani, in cui sono in programma le Medal Race per tutte le classi. La selezione azzurra è riuscita ad ottenere il pass per il sabato solo con i due ...

Vela - Trofeo S.A.R. Princesa Sofia – Sole e vento a Palma di Maiorca per la 4ª Giornata di gare : Sole e vento a Palma di Maiorca per la quarta Giornata di regate. Nei Nacra 17 Bissaro/Frascari vincono due prove e salgono in terza posizione Non un giorno uguale all’altro nella Baia di Palma per la 50esima edizione del classico Trofeo S.A.R. Princesa Sofia a cui partecipano tutte le classi olimpiche, e che, quest’anno, assume ancora più valore perché per molti parte proprio da qui l’ultimo miglio della Road to Tokyo 2020. Se ieri il ...