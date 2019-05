Uomo uccide la moglie al termine di una lite vicino a Roma

Roma - Uomo uccide la moglie durante una lite a Cave : Omicidio a Cave vicino Roma dove un uomo ha ucciso la moglie al culmine di una lite. A dare l'allarme alcuni vicini che intorno alle 12 hanno sentito gli spari e hanno chiamato i Carabinieri. Al...

Tragedia alle porte di Roma : Uomo uccide la moglie a seguito litigio : Roma – Omicidio a Cave, vicino Roma. Un uomo ha ucciso la moglie al culmine di una lite. Verso mezzogiorno, alcuni vicini hanno udito degli spari ed hanno chiamato i Carabinieri. Al loro arrivo, in un appartamento di un condomino in via delle Noci, i militari hanno trovato l’uomo ancora armato e la moglie priva di vita. Sul posto si attende l’arrivo del medico legale e del pm di turno della Procura di Tivoli. L'articolo ...

Andrea - l’Uomo che si è messo in cammino sfidando il cancro che lo avrebbe già dovuto uccidere : La storia di Andrea Spinelli, classe 1973, che dal 2013 combatte contro un adenocarcinoma alla testa del pancreas in stato avanzato e non operabile. Per i medici dovrebbe già essere morto ma lui non si arrende e tra un ciclo di chemio e l'altro ha intrapreso un lungo viaggio per portare a spasso il male "da sopravvivente", come ama definirsi.

Fano - Uomo porta in gita la ex per ucciderla davanti alla figlioletta - Ultime Notizie Flash : E' incredibile quanto accaduto ad una donna di Fano. Un uomo ha portato in gita la ex per ucciderla davanti alla figlia di 5 anni

Fano - Uomo porta in gita la ex per ucciderla davanti alla figlioletta - Ultime Notizie Flash : E' incredibile quanto accaduto ad una donna di Fano. Un uomo ha portato in gita la ex per ucciderla davanti alla figlia di 5 anni

Uomo uccide figlio nell'Alessandrino : 19.10 Un Uomo di 68 anni ha ucciso il figlio di 39 a colpi di pistola al termine di un litigio, a Rivalta Bormida (Alessandria). Dopo aver sparato ha atteso l'arrivo dei carabinieri. Padre e figlio abitavano nella stessa casa.Il figlio era conosciuto alle forze dell'ordine, era un consumatore di droga. La lite sarebbe scoppiata dopo una richiesta di denaro al padre.

Uccide il figlio con un colpo di pistola - arrestato un Uomo nell’Alessandrino : Il delitto sarebbe avvenuto dopo una lite scoppiata tra i due. Sembra che la vittima facesse uso di droghe

Entra in un bar e uccide un Uomo : Un uomo, originario di Baiso, un paesino dell'Appennino reggiano, è morto dopo essere stato colpito da un colpo di pistola, calibro 257, alla testa, sparato al Blue Bar di Rondinara di Scandiano, ...

Conosce Uomo su tinder - stuprata in casa : “Mi sono finta morta per evitare che mi uccidesse” : Dopo aver scoperto il lato del suo carattere che lui tentava di nascondere, la donna aveva cercato di allontanarlo ma come risposta è stata aggredita in casa, segregata per oltre quattro ore e stuprata. La 41enne si è finta morta per evitare che lui la uccidesse con un cuscino sul volto.Continua a leggere

Arrestato un Uomo che aveva minacciato di uccidere lo staff di Square Enix : Un infermiere di 25 anni è stato Arrestato in seguito a delle email in cui minacciava di uccidere i dipendenti di Square Enix, riporta Kotaku.Secondo i dettagli trapelati l'uomo aveva inviato le email minatorie il 5 febbraio agli uffici Square di Tokyo, dicendo: "Hey staff, domani vi ucciderò, preparatevi [per la vostra punizione definitiva]."Inutile dire che la minaccia ha comportato un incremento delle misure di sicurezza all'interno della ...

Arrestato un Uomo dopo aver minacciato di uccidere lo staff di Square Enix : Un infermiere di 25 anni è stato Arrestato in seguito a delle mail in cui minacciava di uccidere i dipendenti di Square Enix, riporta Kotaku.Come possiamo vedere, l'uomo ha mandato le mail minatorie il 5 febbraio agli uffici Square di Tokyo, dicendo: "Hey staff, domani vi ucciderò, preparatevi [per la vostra punizione definitiva]."Inutile dire che la minaccia ha comportato un incremento delle misure di sicurezza all'interno di Square Enix, e ...

Hunan - Cina - Uomo entra in una scuola elementare e uccide 2 bimbi : E nnesimo attacco all'arma bianca in una scuola elementare cinese. Un Uomo ha accoltellato a morte due bambini e ne ha feriti altri due nella località di Baijiaping , nella provincia interna dello ...

Uomo uccide l'ex moglie in provincia di Enna e si costituisce : Palermo, 1 apr., askanews, - Un Uomo ha sparato e ucciso l'ex moglie stamani a Catenanuova, in provincia di Enna. L'omicida, titolare di un autolavaggio, si è poi costituito presentandosi nella ...

Agente penitenziario uccide l'ex moglie e spara al suo nuovo compagno - poi fugge : caccia all'Uomo : È in fuga l'uomo che poco prima delle 17 ha sparato con una pistola uccidendola l'ex moglie , una donna di 49 anni, e ferendo gravemente il nuovo compagno della vittima, anche lui 49enne, ora ...