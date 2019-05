Trapani : a Favignana arriva 'Red Head Sicily' - il festival dei capelli rossi (3) : (AdnKronos) - La parola d’ordine sarà divertirsi tra musica, foto e buona cucina. Si inizia la mattina con l’inaugurazione in piazza Camparia del villaggio ' rossi a primavera', con la partecipazione della Fondazione Melanoma. "L’aspetto medico e di prevenzione è quello che abbiamo voluto inserire in

Trapani : a Favignana arriva 'Red Head Sicily' - il festival dei capelli rossi (2) : (AdnKronos) - Una scelta non casuale quella di Favignana come location. Il colore rosso si intreccia con la storia della più grande dell’arcipelago delle Egadi, conosciuta in tutto il mondo per le splendide foto della sua Cala Rossa, chiamata così perché si narra che il mare si colorò di rosso sangu