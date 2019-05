Spoiler Una Vita | fino al 18 maggio | Blanca fa un brutto incubo | Ursula contro la figlia

Il Segreto - Spoiler spagnoli dal 6 al 10 maggio : Severo prepara una bomba : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni dell'amatissima soap Il Segreto che, nelle trame iberiche in onda dal 6 al 10 maggio, vedono come protagonisti centrali non solo Severo e la sua guerra senza fine con Molero ma anche Isaac. Il Guerrero, infatti, viene informato dal medico del carcere che la situazione di Elsa è grave a causa di un'aggressione mirata contro di lei messa in atto da un uomo pagato da Antolina. Isaac è disperato per la sua ...

Il Segreto - Spoiler : Isaac consuma le nozze con Antolina - la Laguna al servizio dei malati : Nuovi colpi di scena in arrivano nelle nuove puntate de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Se Antolina e Isaac riusciranno a consumare finalmente le nozze, Elsa Laguna prenderà servizio al lazzaretto insieme al dottor Alvaro. Il Segreto: l'aborto di Antolina Le anticipazioni de Il Segreto, inerenti le nuove puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5 si soffermano sul triangolo amoroso formato da Isaac, Antolina e ...

Spoiler Una Vita : Rosina non vuole uscire dal carcere : Le trame della soap opera iberica “Una Vita” continuano ad arricchirsi di colpi di scena inaspettati. Nelle prossime puntate italiane, in onda probabilmente a maggio, una storica coppia entrerà in crisi. A passare un momento difficile saranno Liberto Seler e Rosina Rubio, per colpa di Inigo e Flora Cervera. I proprietari de La Deliciosa dimostreranno ancora una volta di non essere dei veri coniugi. In particolare il cioccolatiere in diverse ...

Una Vita - Spoiler spagnoli : Ramon litiga con Antonito - la vedova di Samuel viene pedinata : Lo sceneggiato spagnolo Una Vita, nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continua a regalare colpi di scena e trame appassionanti. Le anticipazioni degli episodi, che verranno trasmessi sull’emittente LA 1 Tve questa settimana, rivelano che Antonito Palacios sarà ai ferri corti con il padre Ramon per essersi intromesso tra lui e l’ispettore militare e per aver intrapreso una relazione amorosa con la domestica Carmen. La vedova di Samuel ...

Una Vita - Spoiler fino all'11 maggio : Ursula vuole uccidere Diego - Blanca contro Jaime : Anticipazioni di Una Vita pronte a stupire. Nelle puntate da lunedì 6 a sabato 11 maggio, Arturo dirà addio a Silvia, mentre Blanca e Jaime avranno un acceso scontro. Infine Ursula chiederà a Samuel di eliminare Diego. Una Vita: Arturo lascia Silvia Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate in onda dal 6 all'11 maggio, rivelano che Diego sbatterà Blanca fuori di casa, tanto da costringerla a chiedere ospitalità a Leonor. La figlia di ...

Spoiler U&D : Stefano e Simona erano già una coppia - spunta l'audio che li incastrerebbe : In questi giorni è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Stando a quelle che sono le anticipazioni trapelate, pare proprio che ne siano accadute di tutti i colori. Innanzitutto, dagli Spoiler si evince che tre persone del parterre hanno deciso di lasciare il programma: si tratta di Rocco, Michele e Roberta. Inoltre, Massimiliano ha portato in studio un audio riguardante Simona e Stefano, dal quale si evincerebbe ...

Spoiler Il paradiso delle signore : Tina alle prese con una pesante lite con la madre : La soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' cominciata nel mese di settembre ha visto crescere il proprio livello di ascolti nel corso dei mesi. Ciò dimostra l'ottimo lavoro svolto dalla produzione al punto che è stata riconfermata, dopo che si è parlato per molto tempo di una chiusura dovuta ai costi elevati. Ci sono nuovi retroscena che pongono l'attenzione su alcuni protagonisti, in particolare sulla famiglia Amato che non riesce a ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Severo vuole costruire una bomba - Elsa ha una grave malattia : Sorprendenti novità arrivano dalle puntate de Il Segreto, in onda dal 6 al 10 maggio in Spagna. Se Severo avrà intenzione di costruire una bomba, Donna Francisca scoprirà che Fernando rimarrà a Puente Viejo insieme a Maria Elena. Infine Isaac apprenderà che Elsa è molto malata. Il Segreto: Isaac ricatta Antolina Le anticipazioni de Il Segreto in onda dal 6 al 10 maggio in Spagna, raccontano che Isaac scoprirà che la moglie potrebbe aver comprato ...

Una Vita - Spoiler : Jaime muore per colpa del figlio - Ursula nasconde il corpo : Samuel si macchierà di un orribile omicidio. Le anticipazioni di Una Vita, in programma nei prossimi mesi in Italia svelano che il marito di Blanca ucciderà Jaime dopo essere stato colto da un raptus di follia con la complicità di Ursula. Blanca, invece, si ricongiungerà con Diego dopo l'arresto. Una Vita: Jaime smaschera il figlio e Ursula Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate in onda nei prossimi mesi annunciano la morte di ...

Spoiler 'Mentre ero via' - sesta e ultima puntata : una nuova rivelazione cambierà tutto : Giunge al termine su Raiuno l'appuntamento serale con la fiction "Mentre ero via" che annovera tra i suoi protagonisti Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. Il prossimo giovedì 9 maggio, in prime-time alle ore 21:30 circa, andrà in onda la sesta e ultima puntata di questa prima stagione di grande successo che ha appassionato un numero sempre più elevato di spettatori. Tutti i nodi e gli intrecci emersi nel corso di queste settimane verranno ...

Upas - Spoiler di venerdì : Filippo deve prendere una decisione importante : Continuano ad appassionare i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che ha la capacità di ottenere un seguito rilevante da parte del pubblico. Nelle recenti puntate la tematica principale è stata posta intorno al personaggio di Tommaso, dopo che è giunta a palazzo Palladini una lettera che ha provocato il panico nell'animo di Roberto e di Filippo. Padre e figlio ...

Una Vita - Spoiler all'11 maggio : Diego lascia Acacias 38 - Inigo bacia Leonor : Anticipazioni di Una Vita ricche di incredibili colpi di scena. Nelle puntate da domenica 5 a sabato 11 maggio, Diego lascerà Acacias 38 in compagnia di Huertas, mentre Arturo scoprirà la vera identità di Silvia. Infine Leonor reagirà male al bacio di Inigo. Diego lascia Blanca e Acacias 38 Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate trasmesse dal 5 al 11 maggio, segnalano Blanca scoprirà che Diego ha deciso di lasciarla dopo un ...

Beautiful - Spoiler : le nozze di Hope e Liam - Katie porta Bill in tribunale : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la longeva soap opera in onda da lunedì alla domenica su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 a maggio svelano che Hope e Liam diventeranno finalmente marito e moglie mentre Taylor e Brooke daranno vita ad un bruttissimo litigio durante le nozze. Infine Katie e Thorne decideranno di portare Bill in tribunale. Beautiful: Hope e Liam si sposano Le nuove anticipazioni di ...

Spoiler spagnoli Una Vita : Samuel prima di morire perdona Diego : Continua a sorprendere la soap opera spagnola “Una Vita” creata dalla stessa autrice de “Il Segreto” e ambientata nel quartiere borghese di Acacias 38. Arriva una bruttissima notizia, perché negli episodi che hanno visto questa settimana i telespettatori spagnoli c’è stata una tragica uscita di scena. Si tratta di Samuel Alday, che è morto per mano di un nemico di sua moglie Genoveva. prima di passare a miglior Vita, il figliastro di Ursula ...