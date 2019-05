Siviglia | che lite Monchi-ex presidente

Calcio estero - debacle di Manchester United e Siviglia : gli obiettivi di classifica si allontanano [FOTO] : 1/17 AFP/LaPresse ...

Panchina Siviglia - anche Blanc tra i candidati : Laurent Blanc è fra i candidati alla Panchina del Siviglia nella prossima stagione. Secondo “Le Parisien” e “Marca“, il nome dell’ex allenatore di Bordeaux e Psg riscuote parecchio consenso all’interno del club andaluso ma la sua candidatura verrebbe presa in considerazione solo in caso di qualificazione alla prossima Champions. Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per ...

Anche il Siviglia vuole De Paul scatta l'asta con Napoli e Inter : Corsa a tre, o forse di più. Ma su Rodrigo De Paul ora gli occhi li ha messi Anche il Siviglia del figliol prodigo Monchi, appena rientrato alla base dopo l'esperienza romana. La permanenza seppur ...

Il Corsera : “Monchi l’unico Sivigliano a non sapere che Fabian Ruiz era un campioncino” : È impietoso il Corriere della Sera nel mettere a confronto il Napoli e la Roma. Il titolo dell’articolo a firma Luca Valdiserri è tutto un programma: “Il Napoli da` spettacolo all’Olimpico. La Roma e` una squadra di fantasmi” “Non c’e` stata partita e ogni confronto e` improponibile. Milik e` arrivato a 16 gol e quello che ha aperto la gara dopo due minuti e` stato un capolavoro di tecnica, mentre Dzeko ha arrancato per tutta la gara; ...

Il Siviglia esonera il tecnico Machin : possibile anche il ritorno di Monchi : Il Siviglia cambia subito e quanto pare prepara la nuova rivoluzione: Caparros al posto di Machin in panchina e, al più presto, anche il tentativo per portare di nuovo Monchi come ds o addirittura ...

Rog commette il fallo che condanna il Siviglia (fuori dall’Europa League) : Sconfitti 4-3 a Praga Il Siviglia esce dall’Europa League. Viene sconfitto al 119 dallo Slavia Praga per 4-3. All’ultimo minuto – fin lì erano qualificati gli spagnoli – Rog commette un fallo ingenuo ed evitabile poco oltre il limite dell’area. Dalla punizione nasce il gol dei padroni di casa con un tiro rocambolesco di Traore che il difensore – sulla linea – incredibilmente non riesce a respingere. E ...