Siri | ‘rifiuta interrogazione e depositerà memoria’ Di Maio | “Ultimo giorno per

(Di martedì 7 maggio 2019) Armandopresenterà una dichiarazione spontanea euna memoria. Per ora, preferisce non sottoporsi a un interrogatorio formale. Lo rivela il Corriere della Sera. Il sottosegretario della Lega è indagato per corruzione dalla Procura di Roma. Secondo i pm avrebbe agevolato alcuni disegni legislativi per facilitare l’avvio di impianti eolici in cambio di 30mila euro. Paolo Arata, l’imprenditore ed ex deputato di Forza Italia legato alle aziende che sarebbero state agevolate dalla legge, verrà invece interrogato oggi.Meno di una settimana fa, prima dell’annuncio del premier Giuseppe Conte di impegnarsi a chiedere la revoca del mandato, lo stessoaveva cercato di anticiparlo e aveva promesso le dimissioni “entro 15 giorni” se la sua posizione non fosse stata archiviata. “Dal primo momento ho detto di voler essere immediatamente ...

