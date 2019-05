Micaela Foti a The Voice 2019 | ecco dove l’abbiamo già vista

gossipetv

(Di martedì 7 maggio 2019) Theof Italy:alle blind audition della terza puntata Questa sera andrà in onda il terzo appuntamento con The, il talent show di Raidue condotto per la prima volta da Simona Ventura. Quest’anno nella trasmissione, a differenza delle edizioni precedenti, non ci saranno volti già noti al pubblico italiano ad …L'articoloa Thel’abbiamo giàproviene da Gossip e Tv.

citynowit : The Voice of Italy, la reggina Micaela Foti nel programma di Rai 2 -