Made in Italy | da Regione Veneto e Anfao 1 | 5 mln mln per nuovo politecnico occhialeria 3

Made in Italy : da Regione Veneto e Anfao 1 - 5 mln mln per nuovo politecnico occhialeria (2) : (AdnKronos) - "Investire sul capitale umano e mettere a disposizione del distretto professionalità preparate è il modo migliore per sostenere la competitività delle aziende, continuare a garantire il primato del ‘Made in Italy’ e favorire il fenomeno del cosiddetto ‘reshoring’, cioè il rientro in pa

Made in Italy : da Regione Veneto e Anfao 1 - 5 mln mln per nuovo politecnico occhialeria : Venezia, 7 mag. (AdnKronos) - La Regione Veneto si allea con le imprese dell’occhialeria per formare tecnici competenti e nuove professionalità. Oggi, a Venezia, a palazzo Mocenigo, sede del museo del costume e della moda, l’assessore regionale al lavoro e alla formazione Elena Donazzan ha rinnovato

Made in Italy - nasce collaborazione tra Agenzia Ice e Amazon -2 : Milano, 7 mag., askanews, - Obiettivi della partnership sono aumentare il numero delle aziende italiane che esportano su Amazon, +600 nuove aziende, di cui almeno 350 zero export companies, e generare ...

Made in Italy : grazie al cibo italiano +33% di posti di lavoro in 5 anni : Negli ultimi cinque anni sono cresciuti del 33,3% i posti di lavoro nella filiera del cibo Made in Italy, con un incremento quadruplo rispetto al dato generale dell’intera economia ma che è ora minacciato dalle nuove guerre commerciali a partire dai dazi del presidente americano Donald Trump che dopo la Cina potrebbero colpire l’Europa con l’avvio ufficiale dell’indagine da parte del dipartimento del commercio statunitense. E’ ...

I dazi sono un boomerang ma il Made in Italy resisterà. Parola di Quintieri - Sace Simest - : Consapevoli di questo e alla luce dell'importanza strategica dell'export per la nostra economia, come Sistema Italia dobbiamo continuare intercettare la crescita sui mercati esteri laddove proverrà, ...

100 miliardi di falso cibo Made in Italy nel mondo : Sale ad oltre 100 miliardi il valore del falso made in Italy agroalimentare nel mondo, con un aumento record del 70% nel corso dell`ultimo decennio, per effetto della pirateria internazionale che utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che richiamano all`Italia per alimenti taroccati che non hanno nulla a che fare con il sistema produttivo nazionale. E` quanto emerge dall`analisi Coldiretti e Filiera ...

Oltre 100 miliardi di falso cibo Made in Italy nel mondo : Roma, 6 mag., askanews, - Sale ad Oltre 100 miliardi il valore del falso made in Italy agroalimentare nel mondo, con un aumento record del 70% nel corso dell'ultimo decennio, per effetto della pirateria internazionale che utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette ...

Coldiretti - il falso cibo Made in Italy vale 100 miliardi : ...8 miliardi, oggi più di due prodotti di tipo italiano su tre venduti nel mondo sono falsi con il fenomeno del cosiddetto italian sounding che colpisce in misura diversa tutti i prodotti, dai salumi ...

Coldiretti - il falso cibo Made in Italy vale 100 miliardi : Il f also cibo made in Italy vale 100 miliardi di euro e costa trecentomila posti di lavoro . Sono i dati emersi dall'analisi Coldiretti e Filiera Italia in occasione dell'apertura di TUTTOFOOD, la ...

Calendario Pirelli - prima volta Made in Italy : Ravenna, 6 maggio 2019 - Si chiama Paolo Roversi , è nato a Ravenna il 25 settembre 1947, vive e lavora a Parigi dal 1973 ed è il primo fotografo italiano che firma il Calendario Pirelli , da sempre ...

Falso Made in Italy agroalimentare nel mondo : il valore sale ad oltre 100 miliardi : sale ad oltre 100 miliardi il valore del Falso Made in Italy agroalimentare nel mondo con un aumento record del 70% nel corso dell’ultimo decennio, per effetto della pirateria internazionale che utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che richiamano all’Italia per alimenti taroccati che non hanno nulla a che fare con il sistema produttivo nazionale. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti e Filiera ...

Made in Italy : Ferrarini - Sapori d’Italia valorizza cultura e vendita al dettaglio : Milano, 3 mag. (Labitalia) - Ferrarini presenta, in occasione della terza edizione di Milano food [...]

Made in Italy alla conquista della Cina : +17% nel 2019 : Balzo record del Made in Italy agroalimentare in Cina che segna un aumento del 17% delle esportazioni nel 2019 , rispetto allo scorso anno. L'ASCESA DEL Made IN Italy - E' quanto emerge da una analisi ...

Made in Italy - Coldiretti : “Storica sentenza della Corte UE - stop al falso tricolore sui cibi” : “Con un prodotto alimentare su quattro in vendita sugli scaffali nazionali che richiama spesso a sproposito l’italianità, la sentenza della Corte Ue sulla tutela dei prodotti a denominazione di origine (Dop) rappresenta un precedente storico anche per la tutela del vero Made in Italy a tavola“: è quanto afferma la Coldiretti nel commentare il pronunciamento dei giudici europei secondo il quale “l’uso di segni figurativi, ...