Juve | Cristiano Ronaldo di cioccolata | l' ultimo omaggio al campione è in pasticceria

Juve - il cammino di Cristiano Ronaldo? L'ha completato Punter con la Virtus : Protagonista e capocannoniere dell'ultima Champions League. Talento puro comprato da una squadra bianca e nera. Innesto di qualità per trionfare proprio nella competizione appena vinta, quella che ha ...

Giletti : 'Alla Juve hanno la fortuna di avere accanto Cristiano Ronaldo : ne approfittino' : La Juventus, dopo che ha conquistato l'ottavo scudetto consecutivo, sembra che abbia tirato i remi in barca. La maggior parte dei giocatori sono già con la testa alle vacanze estive, tranne Cristiano Ronaldo che anche venerdì sera ha evitato la sconfitta nel derby della Mole. Massimo Giletti, grande tifoso della Vecchia Signora, nell'intervista rilasciata al "Corriere di Torino" ha fatto il punto sul momento che stanno attraversando gli uomini ...

«Calciomercato - Cristiano Ronaldo chiede sei acquisti alla Juventus» : ROMA - Il campionato archiviato in maniera trionfale e, al contempo, l'uscita prematura dalla Champions, proiettano la Juventus alla prossima stagione con largo anticipo rispetto alla concorrenza. C'è ...

La gaffe della mamma di Cristiano Ronaldo : "Ha riportato lo scudetto alla Juve dopo 20 anni" : Cristiano Ronaldo ha vinto il suo primo scudetto in Italia con la maglia della Juventus , il secondo titolo in bianconero se si prende in considerazione anche la Supercoppa Italiana conquistata ai ...

Cristiano Ronaldo - il disastro di sua madre : 'Ha evitato la retrocessione alla Juve. E dopo 20 anni...' : Un discreto delirio, insomma: in poco tempo il tweet è diventato virale, suscitando rabbia e risate nel mondo bianconero. Resta un dubbio: ma la madre di CR7 sa dove gioca il figlio?

Juventus - Cristiano Ronaldo torna a Madrid... per giocare a golf! : MADRID, Spagna, - Relax sul green per Cristiano Ronaldo che, a Madrid , approfittando dei giorni di riposo concessi alla Juventus da Massimiliano Allegri , ha dedicato del tempo alla sua nuova ...

Juventus - Cristiano Ronaldo sa solo vincere : persino a golf! : MADRID, Spagna, - Relax sul green per Cristiano Ronaldo che, a Madrid , approfittando dei giorni di riposo concessi alla Juventus da Massimiliano Allegri , ha dedicato del tempo alla sua nuova ...

Cristiano Ronaldo - il disastro di sua madre : "Ha evitato la retrocessione alla Juve. E dopo 20 anni..." : Clamorosa gaffe della madre di Cristiano Ronaldo. La signora Dolores Aveiro, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Twitter una foto del figliolo in maglia bianconera condita dalla scritta: "Cristiano ha salvato la Juve dalla retrocessione, riportandola a vincere un campionato dopo quasi 20 anni di

Juventus - Cristiano Ronaldo in vacanza con Georgina e alcuni amici (FOTO) : In questi giorni i giocatori della Juventus ne stanno approfittando per riposarsi un po' visto che dopo il derby Massimiliano Allegri ha concesso quattro giorni di relax ai suoi giocatori. La ripresa degli allenamenti per i Campioni d'Italia è fissata per mercoledì pomeriggio. Dunque visto i quattro giorni di vacanza molti dei giocatori della Juve hanno deciso di lasciare Torino. Fra questi c'è anche Cristiano Ronaldo che ne ha approfittato per ...

Juve - la tartaruga di Cristiano Ronaldo fa impazzire il web : ROMA - Cristiano Ronaldo, più in forma che mai. Se ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita...e degli avversari, questo CR7 lo sa bene: sui suoi muscoli non c'è davvero nulla da ...

Cristiano Ronaldo : 'Alla Juve hanno visto che non sono un vendifumo' : Cristiano Ronaldo è insieme a Messi il giocatore che più degli altri ha i riflettori puntati. Tutto ciò che gli accade in campo e fuori è materia preferita delle cronache. L'attaccante ha raccontato le sue passioni, la pressione e le indiscrezioni che da sempre lo accompagnano, nell'intervista rilasciata a "El Pais". Sulla famiglia e gli amici CR7 ha sottolineato che il suo status non è facile da mantenere perché sente la pressione di dover ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : «La gente vuole solo che io sbagli» : Alla fine è la squadra che si è formata nel corso degli anni, e non solo per il calcio, ma anche per il mondo degli affari '. Juve-Toro: CR7 risponde a Lukic. Caldara operato: fuori 6 mesi I CAPELLI -...

Juventus - Cristiano Ronaldo : «Ho il fucile puntato contro : devo essere pronto» : Alla fine è la squadra che si è formata nel corso degli anni, e non solo per il calcio, ma anche per il mondo degli affari '.

Juventus-Torino - Mazzarri si rammarica : 'il pareggio brucia. Puniti per l'unica disattenzione su Cristiano Ronaldo' : L'allenatore del Torino, Walter Mazzarri, commenta con un po' di rammarico il pareggio ottenuto contro la Juventus: granata Puniti da Cristiano Ronaldo alla prima disattenzione Il gol iniziale di ...