Inter | Godin ha indetto una conferenza stampa per salutare l’Atletico Madrid

Calciomercato Atletico Madrid - conferenza d'addio di Godin : lo aspetta l'Inter : arrivato il momento dei saluti per Diego Godin , giunto alla fine della sua esperienza con la maglia dell' Atletico Madrid - di cui è capitano. Il difensore uruguaiano infatti, in scadenza di ...

Godin all’Inter? Koke non ci crede : “vuole continuare coi Colchoneros” : Per quanto concerne il passaggio di Godin all’Inter iniziano a circolare i dettagli del nuovo contratto, per buona pace di Koke “Godin? Ha ancora la testa all’Atletico, vuole continuare qui e alla fine della stagione vedremo cosa succede”. Il centrocampista dell’Atletico Madrid Koke, nutre seri dubbi in merito al passaggio di Godin all’Inter. Il centrale uruguayano sembra avere già un accordo con i ...

Godin - in Spagna hanno scoperto perché ha scelto proprio l'Inter : Diego Godin , trentatreenne capitano dell'Atletico Madrid si legherà all'Inter per tre stagioni. Lo conferma ancora oggi La Gazzetta dello Sport raccontando le sensazioni spangnole: Godin firmerà con un ingaggio che potrà raggiungere i 6,75 milioni di euro l'anno. La cifra, già filtrata in passato ma ieri confermata da fonti vicine al ...

Inter - che ingaggio per Godin! Sarà il più pagato della rosa : ingaggio da top player per Diego Godin all' Inter . Come riporta La Gazzetta dello Sport, il difensore uruguaiano, in arrivo dall'Atletico Madrid, ha firmato un triennale da 6,75 milioni di euro a stagione , che lo renderà il più pagato della squadra nerazzurra.

Calciomercato Atletico Madrid - vicino Felipe : sostituto di Godin - prossimo difensore Inter : Una nuova stagione da programmare per l' Atletico Madrid , che pensa già al futuro e comincia ad intensificare il lavoro sul mercato con l'obiettivo di consegnare a Diego Simeone una rosa sempre più ...

Atletico Madrid - in arrivo Felipe Monteiro : prenderà il posto dell’Interista Godin : Felipe Monteiro sarà il sostituto di Godin nella difesa dell’Atletico Madrid, il difensore uruguayano volerà all’Inter L’Atletico Madrid si prepara al dopo Godin. Il centrale uruguayano andrà all’Inter a fine stagione, mettendo fine ad una lunga militanza ai Colchoneros. Simeone ha chiesto un grande innesto per sopperire alla sua assenza dalla prossima stagione, secondo marca sarà Felipe Monteiro, 29enne centrale ...

Inter - Vecino : “Godin - ti aspetto! Futuro? Ho tre anni di contratto” : Vecino – Intervistato ai microfoni di 100% Deporte, Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, ha parlato della sfida di domani sera contro la Juventus: “Affrontiamo una squadra con una grande mentalità che gli permette di vincere sempre, soprattutto con le piccole. Noi abbiamo perso qualche punto di troppo, per questo motivo non siamo più vicini al primo […] L'articolo Inter, Vecino: “Godin, ti aspetto! Futuro? Ho ...

Godin-Inter - Vecino freme : "Sarebbe importante - lo sto aspettando" : Nella prossima stagione la difesa dell'Inter avrà un rinforzo in più: Diego Godin . L'affare non è ancora ufficiale, ma il centrale dell'Atletico vestirà di nerazzurro svincolandosi dall' Atletico ...