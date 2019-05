Gravissimo operaio ferito dall' esplosione di un pneumatico nell' Imperiese

ilgiornale

(Di martedì 7 maggio 2019) Fabrizio Tenerelli Sul posto sono velocemente accorsi il personale sanitario del 118, con un equipaggio della Croce Rossa. Medici e volontari hanno stabilizzato l’uomo, portandolo in codice rosso all’ospedale di ImperiaUndi 57 anni, originario di Andora, in provincia di Savona, è rimastoin modo, nel pomeriggio, in seguito all’di un, avvenuta in un’officina di gomme di Pontedassio,’immediato entroterra di Imperia. Ha riportato lesioni in quasi ogni parte del corpo. A partire dal volto, ma anche agli arti inferiori e superiori; al torace e all’addome.Sul posto sono velocemente accorsi il personale sanitario del 118, con un equipaggio della Croce Rossa. Medici e volontari hanno stabilizzato il paziente, portandolo in codice rosso all’ospedale di Imperia.Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo pare che ...

