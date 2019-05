Doveri coniugali | moglie | marito e quali diritti si hanno

termometropolitico

(Di martedì 7 maggio 2019)siIn base alla legge, una volta sposati, i coniugi non possono agire e comportarsi in modo assolutamente libero ed indipendente da quelli che sono i cosiddettio obblighi del matrimonio. In queste circostanze, infatti, il matrimonio è da intendersi come vero e proprio contratto tra i coniugi, mirato non soltanto a stabilire, ma anche a porrein capo ai due membri dell’unione. Vediamo di seguito che cosa dice espressamente la legge a questo proposito.: che cosa sono? La fonte principale dei suddetti obblighi è il Codice Civile, il quale disciplina con precisione la materia dei. Essi, in sintesi, fanno riferimento al dovere di coordinare, in modo comune, l’indirizzo della vita familiare, alla fedeltà di un coniuge rispetto all’altro, alla ...

laleggepertutti : #Violazione doveri coniugali - - cosmoalbacosmo : RT @Bassman8256: Sono seduto a fianco a mia moglie (doveri coniugali sporadici) e sto vedendo la Monsè dalla D'Urso. Confermo che la mia ge… -