Cani “migliori amici” dei diabetici | ecco come riescono a segnalare in anticipo gli

(Di martedì 7 maggio 2019) Avere qualcuno al proprio fianco, sempre pronto a intervenire e aineventuali innalzamenti o abbassamenti dei valori di zucchero nel sangue, prevenendo le tanto temute crisi iper e ipo-glicemiche. È un sogno che per molte persone con diabete può diventare realtà, grazie all’aiuto di speciali amici a quattro zampe:specificamente addestrati per essere in grado di riconoscere problemi glicemici sul nascere e dare inl’allerta ai propri padroni. Per offrire ai propri associati l’opportunità di vedere dal vivoquesto possa accadere, l’Associazione Diabete e Famiglia di Catania ha organizzato l’evento “Un naso per il diabete”, grazie al supporto incondizionato di Ypsomed Italia.Presso l’Agriturismo “Il Casale dell’Etna” di Paternò (CT), 30 pazienti con diabete di tipo 1, soprattutto bambini, accompagnati da parenti e amici, hanno familiarizzato ...

