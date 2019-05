Allerta per alcuni formaggi francesi contaminati usati dagli Italiani

Maltempo Ravenna - Protezione civile : Allerta meteo per criticità idraulica : Dalle 12 di oggi, lunedì 6 maggio, alla mezzanotte di domani, martedì 7 maggio è attiva nel territorio del comune di Ravenna un’allerta meteo per criticità idraulica, emessa dall’Agenzia regionale di Protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. Il codice della criticità è “giallo”. L'articolo Maltempo Ravenna, Protezione civile: allerta meteo per criticità idraulica sembra essere il primo su meteo Web.

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità fino a domani per le piene dei fiumi : “Generale miglioramento delle condizioni del tempo, non è previsto alcun fenomeno Meteorologico significativo ai fini dell’Allerta. La criticità idraulica è riferita alla propagazione delle piene fluviali nei tratti di valle, prodotte dalle elevate precipitazioni delle ultime 36 ore. Le stesse precipitazioni determinano una criticità idrogeologica nelle aree collinari-montane“: la protezione civile regionale ...

Meteo - l’Uragano Artico adesso si sposta al Sud : massima Allerta per nubifragi - grandine e tornado [MAPPE] : Meteo – Mentre su gran parte d’Italia è una Domenica 5 Maggio di maltempo estremo con ripercussioni drammatiche sul territorio (morti e dispersi) e abbondanti nevicate fino a quote eccezionalmente basse per il periodo, nel basso Adriatico e al Sud splende un tiepido sole con temperature che hanno raggiunto +24°C a Siracusa, +23°C a Bari, Pisticci, Lentini e Augusta, +22°C a Noto, Vieste e Termoli, +21°C a Lecce, Matera, Taranto, ...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per pioggia - neve e vento forte : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni Meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato: per criticità idrogeologica lo Stato di Attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di ...

Maltempo - Allerta meteo per arrivo vento - temporali e anche neve al centro-nord : Una vasta perturbazione dall'Europa settentrionale sta raggiungendo il Mediterraneo centro-occidentale, con un generale peggioramento delle condizioni meteo sull'Italia. Previsti vento, piogge sparse, ...

C’è un’Allerta per alcuni formaggi francesi contaminati : La Francia ha inviato un’allerta sul rischio di contaminazione da batteri di alcuni formaggi francesi a base di latte crudo, che hanno provocato casi di sindrome emolitico-uremica, associata perlopiù a infezioni gastrointestinali. I formaggi provengono dallo stabilimento contrassegnato dal codice

Rischio contaminazione da Escherichia coli : lanciata Allerta per alcuni formaggi francesi : Gabriele Laganà Il Ministero della salute ha lanciato un’allerta dopo la segnalazione di casi di sindrome emolitica uremica legati al consumo di formaggi francesi a latte crudo. Diffusa la lista dei prodotti segnalati e venduti anche in Italia Attraverso un comunicato pubblicato nel proprio sito, il ministero della Salute ha segnalato il Rischio di contaminazione batterica da Escherichia coli per alcuni formaggi francesi a base di ...

Emilia Romagna Allerta Meteo per Temporali - Vento e Neve : Il Centro Funzionale Regione Emilia Romagna ha emesso il seguente bollettino di Allerta Meteo per rischio Temporali, Vento e Neve. Valido dalle 00:00 del 05 maggio 2019 fino alle 00:00 del 06 maggio 2019 Grado di Allerta ARANCIONE per criticità idraulica per le province di BO, FE, RA, FC, RN; per criticità idrogeologica per le province di BO, RA, FC, RN; Grado di Allerta GIALLA per criticità idraulica per le ...

Allerta in E-R per frane e alluvioni : BOLOGNA, 4 MAG - Domenica 5 maggio di maltempo in Emilia-Romagna per l'arrivo di aria fredda polare da Nord che creerà condizioni di forte instabilità. Un'Allerta arancione per la probabilità che ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità arancione per frane e alluvioni : Domenica 5 maggio di maltempo in Emilia-Romagna per l’arrivo di aria fredda polare da Nord che creerà condizioni di forte instabilità. Un’Allerta arancione per la probabilità che piogge molto forti o abbondanti possano contribuire a provocare frane o alluvioni e’ stata emessa per la Romagna e l’Emilia orientale. Secondo l’ultimo bollettino dell’Arpae, nella prima parte della giornata sono attese precipitazioni ...

La Protezione civile : 'Domani Allerta meteo per vento e mare in Campania' : La Protezione civile della Regione Campania informa che dalle 8 di domani mattina e per l'intera giornata , ossia fino alle 23.59, si determineranno condizioni meteo tali da determinare un'allerta per ...

Allerta Meteo - violento Uragano Artico sta per abbattersi sull’Italia nel 1° weekend di questo… “Maggennaio”! : Allerta Meteo – Chiamiamolo “Maggennaio”, questo mese di Maggio che sembra Gennaio: anche oggi, Sabato 4, imperversa il maltempo su gran parte d’Italia con temperature invernali. A Roma sta piovendo con appena +12°C, a Napoli ci sono appena +13°C, temporali stanno interessando il basso Tirreno tra Calabria e Sicilia con piovaschi su Palermo dove ci sono +16°C, piove anche al Nord con +13°C a Trento, Udine e Trieste, +14°C ...

Maltempo : Allerta gialla per rischio temporali in tutta la Sicilia occidentale : Maltempo, allerta gialla per rischio temporali in tutta la Sicilia occidentale. Più in generale, la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per queste zone della Sicilia: Nord-Orientale, ...

Allerta Pfas : Emilia Romagna e Veneto chiedono un tavolo per l’emergenza : La Regione Emilia Romagna, preso atto dei dati inviati dal Veneto sulla presenza anomala del composto chimico cC6O4 nelle acque del Po al Veneto, ha chiesto l’intervento dell’Autorità di bacino Distrettuale del fiume Po per affrontare la questione. La comunicazione indirizzata a Nicola Dell’Acqua, direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio di Regione del Veneto, è arrivata giovedì, mentre a Roma il Ministro ...