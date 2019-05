Percorso Giro d’Italia 2019 | le 21 tappe ai raggi X La guida completa | gli scenari

oasport

(Di lunedì 6 maggio 2019) Sabato 10 maggio scatterà l’edizione n.102 deld’Italia. 21da disputare, 3578,8 km da percorrere lungo lo Stivale. Saranno nove le frazioni che presenteranno un chilometo superiore ai 200 km. Giocheranno un ruolo determinante le prove contro il tempo: previste ben tre cronometro individuali, per un totale 59,8 km. Cinque, invece, i tapponi di altissima montagna, tutti concentrati nella seconda parte della Corsa Rosa. Sarà unmolto differente rispetto alle ultime edizioni, quando sin dalle prime frazioni venivano collocati uno o due arrivi in salita importanti (come lo era stato ad esempio l’Etna nel 2018). Gli scalatori puri dovranno attendere addirittura la tredicesima frazione per entrare in scena. A prima vista sembrerebbe un tracciato ideale per i cronomen o, più in generale, per passisti-scalatori. Attenzione tuttavia ad una terza ...

