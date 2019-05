liberoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019), 6 mag. (AdnKronos) - “Partiranno oggi i lavori didi viadel, nel cuore del centro storico di: una strada a pochi passi dalla Cattedrale e in pieno percorso Unesco, ma rimasta per anni fuori dalla rete a danno dei tanti residenti che stanno ripopoland

TV7Benevento : Palermo: Chinnici (Pd), 'al via metanizzazione via Collegio del Giusino'... - _mrbyte : RT @palermo24h: Biagio Conte in sciopero della fame per Paul, Chinnici: “Sosteniamo la sua battaglia” - palermo24h : Biagio Conte in sciopero della fame per Paul, Chinnici: “Sosteniamo la sua battaglia” -