La Regione Calabria alla 36ª edizione di Macfrut per presentare le eccellenze

Concorso pubblici nella Regione Calabria; varie figure ricercate tra cui dirigenti biologo : Buone notizie, per chiunque è alla ricerca di un posto lavoro nel settore della sanità. Infatti è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale la ricerca per l'assunzione a tempo indeterminato di sette dirigenti biologo. In particolare nel reparto di Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche), presso il grande ospedale Metropolitano di Bianchi-Melacrino-Morelli Reggio Calabria. I particolari del bando In esecuzione della delibera ...

MINISTRI IN CALABRIA/ Governo vs Regione - si torna alla "riforma Bindi"... : Il Cdm a Reggio CALABRIA commissaria la gestione regionale della sanità. Ma il presidente Oliverio ricorre alla Consulta. Approvato lo sblocca cantieri

La Regione Calabria premia le eccellenze sportive Cristian Bilardi e Angelo Costarella : Tra i tanti partecipanti anche la società FC Crotone, la Reggina e il Catanzaro e gli imperdibili spettacoli targati Gennaro Calabrese e Rocco Barbaro . premio / premiazione consiglio regionale

Il settore del vino in Calabria : la Regione spicca in Italia con il 51% della superficie coltivata a vite biologica : Un settore che prosegue nella propria dinamica di crescita e che conferma, con risultati apprezzabili, il processo di riposizionamento su uno scacchiere mondiale in continua e rapida evoluzione. Una Regione, la Calabria, ai primi posti in Italia per la produzione di vini biologici. Questa è, in estrema sintesi, la fotografia del mondo del vino Italiano e di quello della Calabria resa dall’Industry Book 2019, lo studio che UniCredit conduce ...

La Regione Calabria al Vinitaly 2019 dal 7 al 10 aprile : ... presso lo stand istituzionale, lunedì alle 10, è in programma la presentazione del progetto 'Palmenti, vino e archeologia in Calabria: l'area della Locride', a cura del professor Attilio Scienza, ...

Agriturismo - Costantino e Statti : "settore penalizzato dalla Regione Calabria" : ...e certificati " conclude Statti - e Agriturismo con l'immenso patrimonio architettonico storico e valorizzazione del territorio rurale sono elementi imprescindibili per una seria e fattiva politica ...

Calabria - Conto termico : vertice Regione-Gse - : "L'assessore regionale alle Infrastrutture Roberto Musmanno ha presieduto un incontro con il Gestore dei servizi energetici - Gse, Società del Ministero dell'economia e delle finanze, sulle opportunità offerte dal 'Conto termico' agli Enti locali". Lo comunica una nota dell'ufficio stampa della Giunta regionale della Calabria. "All'iniziativa che si è ...

Reggio Calabria - al via le selezioni per 200 posti di lavoro in vista dell'estate nella Regione [INFO E DETTAGLI] : ..., capi villaggio, con almeno 5 anni di esperienza come responsabile, capacità di gestione di grossi staff, ottime capacità artistiche e di montaggio spettacoli,, responsabili diurna, coreografi, ...

I numeri del cancro in Calabria nel 2018 : “Ecco come i tumori colpiscono nella Regione” : Un’analisi a 360 gradi sui numeri del cancro costantemente aggiornati permette a tutti gli attori della sanità di pianificare al meglio gli interventi necessari. Quanti nuovi tumori sono stati diagnosticati in Calabria nel 2018? Sono più colpiti gli uomini o le donne? Quanti sono i decessi e le guarigioni nella regione? Sono solo alcune delle domande a cui risponde il capitolo sui dati regionali del volume “I numeri del cancro in Italia 2018”, ...