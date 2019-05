Israele Cessate il fuoco a Gaza dopo giorni di guerra

Gaza - accordo tra Hamas e Israele : dall’alba in vigore il cessate il fuoco dopo 25 morti : dopo una escalation militare costata la vita a 25 persone, ventuno vittime tra i palestinesi e quattro tra gli israeliani, raggiunto un accordo per il cessate il fuoco tra Hamas e Israele . Fondamentale la mediazione dell'inviato dell'Onu e dell'Egitto che sovrano garantire il rispetto dei patti.Continua a leggere

Gaza - accordo Hamas- Israele : in vigore cessate il fuoco - : Annunciato il ritorno alla normalità dopo il lancio di razzi e i raid degli ultimi giorni che hanno causato morti e feriti. Tel Aviv promette di realizzare entro una settimana tutti gli impegni ...

Medio oriente : Hamas annuncia 'il cessate il fuoco' - l'Egitto media con Israele : "Non ci sarà alcun compromesso su Gerusalemme o su qualsiasi altra terra araba e la politica dell'amministrazione statunitense non farà che acuire la tensione e l'instabilità, non porterà pace e ...