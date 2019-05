Gravi danni sul lago di Garda | storico ristorante di Peschiera rompe gli ormeggi e va

Maltempo Veneto : Gravi danni all’agricoltura nel Veronese : Il Maltempo che la scorsa notte ha colpito la provincia di Verona ha causato disagi alla viabilità e danni all’agricoltura, soprattutto la fascia di pianura e colline che va dal basso Lago di Garda a Bardolino, fino a San Bonifacio e poi a nord verso Caldiero e Soave. “Le coltivazioni sono state colpite da grandine abbondante accompagnata da forte vento” ha spiegato Michele Marani, direttore del Codive, il Consorzio di ...

Meteo - furiose tempeste con grandine e inondazioni in Texas : 3 morti - un ferito e Gravi danni [FOTO e VIDEO] : Il sistema di tempeste, che ha provocato 3 vittime e un ferito oltre a numerosi danni nel Texas settentrionale e occidentale, ha anche scaricato piogge torrenziali sul Dallas-Fort Worth Metroplex. In un’ora sono caduti oltre 38mm di pioggia a Fort Worth. 3 persone hanno perso la vita dopo aver guidato attraverso l’alto livello raggiunto dall’acqua, dalla quale sono state spazzate via a sud di Dublin. Il Fort Worth Fire Department ha risposto a ...

Terremoto nelle Filippine : Gravi danni - almeno otto vittime e diversi dispersi : Un forte Terremoto di magnitudo 6.1 della scala Richter, secondo i dati riportati dall'Usgs americano, ha colpito l'isola di Luzon, nelle Filippine, alle 17:11 (ora locale). L'epicentro esatto del sisma sarebbe stato individuato a Gutad, nel distretto di Pampanga, molto vicino alla città di San Fernando, dove risiedono circa 114 mila abitanti. Tuttavia, la scossa è stata notevolmente avvertita e ha provocato danni in diverse zone del distretto, ...

Iran - Gravi perdite e danni a seguito delle alluvioni : al via le attività di ricostruzione : Oggi la Guida suprema Iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, ha dato sua approvazione alla richiesta del presidente Hassan Rohani di utilizzare risorse del Fondo per lo sviluppo nazionale. Al fine di finanziare le attività di ricostruzione dopo le gravi inondazioni che hanno colpito il Paese nell’ultimo mese, provocando almeno 76 morti e oltre 220 mila di sfollati. E’ quanto riferisce il sito ufficiale di Khamenei, secondo cui la ...

Stato di crisi a Rio de Janeiro - forti piogge provocano Gravi inondazioni : 3 morti e danni [FOTO e VIDEO] : Le forti piogge che sono cadute nella notte hanno lasciato 3 morti e il caos per le strade di Rio de Janeiro, in Brasile. Secondo quanto dichiarato dalla polizia di Stato, intorno alla mezzanotte un uomo ha perso la vita nel quartiere di Gávea, nella zona sud della città, la più turistica, in cui si contrappongono le favelas sulle colline e i lussuosi quartieri residenziali. Testimoni hanno raccontato al sito G1 che l’uomo, Guillermo N. Fontes ...

Beve succo di frutta per tre settimane : donna in ospedale con Gravi danni al cervello : Dieta dimagrante alternativa, a base di succo di frutta e acqua, ha provocato danni irreversibili all’organismo di una donna israeliana di 40 anni. Al Controllo i medici dell’ospedale di Tel Aviv hanno subito constatato nell'organismo della donna uno stato di notevole malnutrizione, molto probabilmente determinato da un importante squilibrio alimentare e di perdita di sali minerali. Dieta a base di succo di frutta e acqua: le condizioni della ...

Vicenza - tetto in fiamme : Gravi i danni : gravissimi i danni all'edificio I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme della copertura, evitando l'estensione del rogo all'intera abitazione. Grave il bilancio: completamente ...

Giornata delle Foreste : allarme incendi - danni Gravissimi al patrimonio naturale dell’Italia : A rovinare la Giornata delle Foreste è il boom degli incendi che nel 2019 per effetto dei cambiamenti climatici sono aumentati del 1700% rispetto allo scorso anno, con danni gravissimi al patrimonio naturale dell’Italia. A denunciarlo è la Coldiretti in occasione della Giornata internazionale delle Foreste che si celebra il 21 marzo con gli allarmi che sono scattati in tutte le regioni del nord, dalla Liguria all’Emilia, dalla Valle d’Aosta al ...

Gravi danni al Pianeta - rischio di milioni di morti premature : Il rapporto sottolinea che il mondo ha la scienza, la tecnologia e la finanza e "ha bisogno di muoversi verso un percorso di sviluppo più sostenibile, sebbene manchi ancora un sostegno sufficiente da ...

