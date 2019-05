Game of Thrones | ecco il brano ufficiale di Sza | The Weeknd e Travis Scott

wired

(Di lunedì 6 maggio 2019) http://www.youtube.com/watch?v=IfCuarZqJzM S’intitola Power Is Power la canzonedi questa ultima stagione diof. Eseguita dai cantanti americani Thee Sza con il rapperè contenuta nell’album For the Throne, una compilation di brani ispirati dalla serie Hbo e in particolare agli eventi che la stanno portando alla sua conclusione. Nella tracklist troviamo diversi artisti che hanno elaborato a loro modo i temi della saga creata da George RR Martin: dai Mumford and Sons con Devil in Your Eye a Ellie Goulding con Hollow Crown fino a Matt Bellamy dei Muse che con i due showrunner Daniel Weiss e David Benioff ha scritto Pray (High Valyrian).La canzone Power Is Power riprende nel titolo una frase pronunciata durante la seconda stagione in una conversazione fra Ditocorto e Cersei, ma in realtà prende ispirazione prevalentemente dal ...

