Erica e Francesca de Andrè | cosa è successo nella notte dopo il bacio lesbo

video.ilmattino

(Di lunedì 6 maggio 2019)Desono state protagoniste di unall'interno della casa più spiata d'Italia. Le due ragazze sembrano sempre più vicine, al punto...

GrandeFratello : Una settimana al bacio per Erica e Francesca... ?? #GF16 - fa_modesto : RT @rosydc_: Erica “ho sentito delle pulsazioni” Cristian “ per chi?” Erica “ per la Francesca, quella sera dell’ubriacatura, io non scherz… - MaryOrkidea440 : #GF16NON SO CHI SONO PEGGIO SE LE SHIP DELLA COPPIA ERICA FRANCESCA,OPPURE MARTINA GAETANO RIPRENDETEVI LE COPPIE NON LE FATE VOI -