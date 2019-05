Dolce Vita addio | chiude la ' Taverna Flavia' | era il tempio della Hollywood sul Tevere

Infarto Casillas – Il Dolce messaggio social della moglie Sara Carbonero : ” la vita a volte ha quel modo strano di ricordarci di celebrare ogni battito” [FOTO] : Sara Carbonero ringrazia tutti i fan per i tanti messaggi ricevuti dopo il grande spavento per l’Infarto del marito Iker Casillas Grande spavento ieri per Iker Casillas: il portiere del Porto è stato colpito da un Infarto del miocardio mentre si allenava con la sua squadra ieri. Grazie all’intervento tempestivo dei medici del suo team e dell’ospedale di Oporto, che lo hanno sottoposto subito ad un’operazione ...