gossipetv

(Di lunedì 6 maggio 2019), confidenze: “Io single con tante amiche. Sonoconsposate”. Ie la risposta su un possibile ritorno a Uomini eal Trono Over Come sta. Il celebre ex tronista di Uomini eè in gran forma ed è sempre attivo sui suoi canali social, dove con …L'articolo: “Sonoconsposate”.proviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Costantino Vitagliano svela: “Sono stato con donne sposate”. Dettagli - rolliwn : E Costantino Vitagliano?!? Corolla o pistillo?!? - LucillaMasini : Briatore si esprime sul reddito di cittadinanza. Adesso aspettiamo con ansia il parere di Costantino Vitagliano sul PIL. -