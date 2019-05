Aereo prende fuoco a Mosca | almeno 41 morti

Se Greta vuol farci vergognare di prendere l'Aereo perché inquina : Gianni Carotenuto In Svezia sta prendendo piede la moda del "flygskam", letteralmente la "vergogna per l'aereo". È in aumento il numero di persone che decidono di non volare più preferendo spostarsi in treno Cosa c'è di meglio che prendere l'aereo? È un mezzo di trasporto veloce e relativamente economico, con cui andare in ogni parte del mondo. Chiaro, ha una controindicazione: inquina, come tutte le attività svolte ogni santo giorno ...