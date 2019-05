Abusi sul nipotino di quattro anni? Nonno indagato per violenza sessuale

Turismo - giro di vite sull'Abusivismo e riformulazione dell'imposta di soggiorno : «Il mondo delle imprese turistico-ricettive è fortemente provato da una pressione fiscale che va oltre ogni sostenibilità - ha rilanciato Bocca - e che si mantiene sopra la media dell'Eurozona. Il ...

Triscina. Legambiente : ´Finalmente sono arrivate le ruspe per demolire le case Abusive costruite sulla duna di una delle spiagge più belle ... : Legambiente ha ringraziato, in un colloquio oggi, i tre membri della Commissione prefettizia di Castelvetrano per avere avviato la demolizione di 85 edifici, costruiti dopo il 1976, ossia dopo l´...

Esercito Usa nella bufera : crescono gli Abusi sul personale femminile : L' Esercito Usa è in questi giorni finito al centro di uno 'scandalo abusi sessuali ' . Un'indagine interna alle forze armate ha infatti denunciato un aumento delle violenze perpetrate da soldati e ...

Bagnara di Castelvolturno - al via l'abbattimento delle villette Abusive sulla spiaggia : Ruspe in azione stamattina a Bagnara di Castelvolturno, in provincia di Caserta, dove ha preso il via l'abbattimento delle villette abusive costruite sulla spiaggia negli anni sessanta-settanta e ...

Abusi sessuali sulla badante : a processo un novantenne : Un pensionato di 90 anni sardo è stato rinviato a giudizio: avrebbe tentato di abusare della sua badante romena.Continua a leggere

Violenze e Abusi sull’ex compagna che lo aveva lasciato : arrestato dai carabinieri : Dopo essere stato lasciato dalla compagna ha iniziato a perseguitarla e ad abusare sessualmente di lei, arrivando ad inviare delle foto intime della donna ai suoi amici. Per questo un imprenditore edile di Afragola (Napoli) è finito in carcere per i reati di violenza sessuale, estorsione e stalking. A notificargli l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sono stati i carabinieri della ...

Castellammare - Tagliano gli alberi sul Faito per ricavare una strada Abusiva - blitz dei carabinieri : area sequestrata : Tagliano gli alberi per ricavare una strada abusiva, i carabinieri sequestrano l'area in attesa di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. blitz dei militari forestali nella giornata di ieri sul ...

Verona - coppia gay alza un recinto per difendersi dagli insulti dei passanti. Ma per il Comune è Abusivo e va rimosso : Andrea e Angelo, 24 e 59 anni, vivono a Grezzana e denunciano di essere da tempo vittime di minacce e intimidazioni. "Nessuno vede la nostra fatica di vivere, anche il nostro amore si sta guastando"

Macerata - Abusi sulle amiche della figlia di 8 e 11 anni : nei guai catechista 60enne : È stato condannato a 11 anni e mezzo di reclusione un 60enne della provincia di Macerata, ex catechista, che avrebbe abusato di 3 bambine, tutte di età inferiore ai 10 anni, con la scusa di farle giocare con sua figlia. La sentenza, tuttavia, non è definitiva. Il legale difensore: "Il mio cliente era altrove. Faremo appello". I genitori della presunte vittime: "La giustizia esiste".Continua a leggere

Abusi sulle allieve durante le lezioni Maestro di chitarra finisce in carcere : Stefano Vladovich Maestro di musica abusa delle sue allieve, arrestato. Un insospettabile. Contattato attraverso annunci, si guadagna la fiducia dei genitori che lo fanno entrare in casa e lo lasciano ...

Abusi sulle allieve durante le lezioni di chitarra : arrestato musicista : Abusi sessuali nei confronti delle sue giovani allieve durante le lezioni di chitarra: arrestato un musicita romano di 47 anni. L'insegnante di musica si trova adesso agli arresti domiciliari. Le ...

Musicista nei guai per Abusi sessuali sulle allieve : Roma, 13 apr., askanews, - Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile, al termine di una delicata e approfondita indagine, coordinata dai magistrati del Gruppo Antiviolenza della Procura ...

Abusi sulle allieve durante le lezioni di chitarra : arrestato musicista a Roma : Abusi sessuali nei confronti delle sue giovani allieve durante le lezioni di chitarra: arrestato un musicita Romano di 47 anni. L'insegnante di musica si trova adesso agli arresti domiciliari. Le ...

Abusi - arrestato responsabile consultorio : ANSA, - GIOIA TAURO, REGGIO CALABRIA,, 13 APR - Il responsabile del consultorio familiare di Laureana di Borrello, S.L., di 66 anni, é stato arrestato a Gioia Tauro dai carabinieri con l'accusa di ...