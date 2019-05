corrieredellosport

(Di domenica 5 maggio 2019) ANSA, - ROMA, 5 MAG - L'conquista il terzo posto al termine della gara a squadre che ha completato il programma della tappa tedesca del circuito di Coppa del Mondo difemminile. Alla ...

Federscherma : #Tauber - Coppa del Mondo Fioretto Femminile a Squadre *** TERZO POSTO PER L’ITALIA *** Le Azzurre battono gli US… - Scherma_Bresso : RT @Federscherma: #Tauber - Coppa del Mondo Fioretto Femminile a Squadre *** TERZO POSTO PER L’ITALIA *** Le Azzurre battono gli USA nell… - Marcopalmaxv : RT @ansacalciosport: Scherma:bronzo Italia nel fioretto donne. Quinto posto per la squadra maschile a San Pietroburgo | #ANSA -