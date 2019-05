Roma | spacciatori rapinano turisti australiani | nel bottino un orologio da 27 mila dollari

Roma : in pochi giorni arrestati 3 spacciatori di shaboo : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato, in due distinte operazioni, tre persone, un 46enne cittadino delle Filippine e due cittadini cinesi, un uomo e una donna di 52 e 33 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio, in via Alberto Litta, i Carabinieri a bordo di un’auto civetta, hanno notato uno strano scambio tra due cittadini ...