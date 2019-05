Roma | 4 finali al termine della stagione | si comincia oggi col Genoa

Roma - Fazio : 'Quattro partite - quattro finali' : Federico Fazio , difensore della Roma , parla in vista della sfida di Marassi col Genoa a Sky Sport : 'Mancano quattro partite e per noi devono essere quattro finali, sarà una bella lotta con tante squadre in lotta per lo stesso posto. Con dodici punti avremmo maggiori chances di arrivare ...

Roma - la carica di Fazio : “Abbiamo davanti 4 finali e dobbiamo vincerle tutte” : Trovata la serenità, per la Roma è arrivato il momento di stringere i denti in questo rush finale e provare a conquistare un posto in Champions. Domani la trasferta di Genova per i giallorossi, ecco le parole del difensore argentino Federico Fazio ai microfoni di Sky Sport. “La squadra è in un buon momento, mancano 4 partite e sono 4 finali per arrivare all’obiettivo più importante. Se prendiamo 12 punti abbiamo più chance ...

Concorso "Mad for Science" : tra gli 8 licei finalisti due vengono dall'Emilia Romagna : ... inoltre, uno spaccato di eccellenza dell'Italia intera, a dimostrazione che l'interesse e l'attrazione per il mondo della scienza e della ricerca non conoscono confini". La finale del Concorso si ...

Csi - a Roma le finali della Oratorio Cup : Novità di quest'anno sarà la campagna del progetto "Antidoping Green Seal", per sensibilizzare atleti, dirigenti e genitori a vivere uno sport pulito, libero dal doping. 24 aprile 2019 Diventa fan di ...

Tennis - Fed Cup 2019 : la lotta delle scelte contrassegna le semifinali Francia-Romania e Australia-Bielorussia : Sarà un weekend non del tutto decifrabile, quello delle semifinali di Fed Cup 2019. Molte teste si gireranno da una parte all’altra del mondo, perché se Francia-Romania si terrà a Rouen, Australia-Bielorussia avrà nella Pat Rafter Arena, che già ospita il torneo di Brisbane, il suo palcoscenico. Tra Francia e Romania balla la grande differenza di scelte dei due capitani, Julien Benneteau e Florin Segarceanu. Il francese s’affida a ...

On Air : Roma - tegola De Rossi. Juve - caccia alle semifinali di Champions : Roma - "Lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra". Questo l'esito degli accertamenti strumentali svolti da Daniele De Rossi dopo il problema accusato contro l'Udinese. Il ...

Fed Cup 2019 - semifinali Francia-Romania e Australia-Bielorussia : date - programma - orari e tv : Il weekend di tennis femminile non sarà occupato da tornei WTA perché, sabato e domenica, si terranno le semifinali del Gruppo Mondiale di Fed Cup. A Rouen la Francia riceverà la visita della Romania, in un confronto impreziosito dalla presenza della numero 1 del mondo, Simona Halep, ma in cui il pronostico, che al momento è favorevole alle rumene, potrebbe correre su un filo sottilissimo legato allo svolgimento dei match. Sarà invece un viaggio ...

La Roma vede il quarto posto : Pellegrini crea - Dzeko finalizza. Infortunio per De Rossi : Una vittoria che vale oro . Tre punti che proiettano la Roma in piena zona Champions League, in attesa che le altre contendenti giochino le loro partite. Solo 15 giorni fa sarebbe stato impensabile ...

Milan - Romagnoli : “Ci aspettano sette finali” : Alessio Romagnoli, capitano del Milan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della prossima sfida dei rossoneri contro la Lazio: “Sono sette finali decisive. Partiamo da sabato sera, per noi sarà importante, contro un’avversaria forte e dovremo dare il massimo per ottenere la vittoria”. Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle notizie della ...