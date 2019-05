Reddito di cittadinanza | già stimate 130 mila rinunce | ecco perché i cittadini cambiano

Briatore : 'L'Italia non ama i ricchi - il Reddito di cittadinanza è una ca...' : Flavio Briatore pochi mesi fa aveva sottolineato un certo apprezzamento per l'operato di Matteo Salvini come Ministro dell'Interno. Un parere che rappresentava un'eccezione rispetto ad uno più ampio particolarmente negativo sull'operato dell'attuale governo, soprattutto in tema di lavoro e politiche economiche. A Capri ha partecipato alla sessantanovesima edizione dell'assemblea generale di Federalberghi mettendo in evidenza quelle che sarebbero ...