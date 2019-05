MotoGp – Valentino Rossi ‘tenerissimo’ a Jerez de la Frontera : il gesto del Dottore è da applausi [VIDEO] : Valentino Rossi campione anche nelle difficoltà: il bel gesto del Dottore nei confronti dei suoi colleghi al termine del Gp di Jerez de la Frontera Un sesto posto non del tutto negativo, quello di Valentino Rossi oggi a Jerez de la Frontera: il Dottore è riuscito a rimontare dal 13° posto, portando a casa importanti punti, consapevole però di dover ancora migliorare e lavorare sodo con la sua squadra. Nonostante un weekend di gara non come ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Spagna 2019 : “Potevo fare di più - Vinales è salito sul podio. Gara condizionata dalle qualifiche” : Valentino Rossi si è reso protagonista di una bella rimonta durante il GP di Spagna 2019, dalla tredicesima piazzola sulla griglia di partenza è riuscito a risalire fino al sesto posto limitando i danni in sella alla sua Yamaha. Il Dottore ha faticato per tutto il weekend e il risultato finale non può soddisfarlo completamente anche se è riuscito a salvarsi, ora Marc Marquez è a nove punti di distacco nella classifica del Mondiale. Il centauro ...

MotoGp - Valentino Rossi senza peli sulla lingua : “tante difficoltà - vi dico cosa mi ha tagliato le gambe” : Il Dottore ha analizzato il sesto posto ottenuto nel Gp di Jerez, facendo il paragone rispetto all’anno passato Una gara divisa a metà per Valentino Rossi a Jerez, un avvio complicato e poi un finale in crescendo, recuperando qualche posizione per chiudere poi sesto. Un risultato che soddisfa a metà il pilota della Yamaha, comunque contento per i progressi compiuti rispetto alla gara del 2018, dove il distacco dai primi era stato ...

MotoGp a Jerez - vince Marquez e triplete spagnolo. Dovizioso quarto - male Valentino Rossi : Marc Marquez conquista il Gran Premio di MotoGp di Jerez de la Frontera. Nella quarta tappa del Motomondiale, lo spagnolo della Honda si piazza davanti ai connazionali Alex Rins (Suzuki Ecstar) e Maverick Vinales (Yamaha). quarto il ducatista Andrea Dovizioso seguito dal compagno di team Danilo Petr

MotoGp - Risultato gara GP Spagna 2019 : assolo di Marc Marquez - Dovizioso ai piedi del podio. 6° Valentino Rossi : Marc Marquez domina il GP di Spagna, quarta prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato iberico il campione del mondo in carica si esibisce in un assolo sulla Honda davanti alla Suzuki dell’altro spagnolo Alex Rins (+1″654) e alla Yamaha di un redivivo Maverick Vinales (+2″443). La Ducati di Andrea Dovizioso deve accontentarsi del quarto posto a un tiro di schioppo dalla M1 (+2″804), mettendosi alle spalle Danilo ...

LIVE MotoGp - GP Spagna 2019 in DIRETTA : Marquez favorito - Dovizioso ci crede. Valentino Rossi cerca la grande rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. A Jerez andrà in scena una gara che si preannuncia particolarmente accesa e vibrante, aperta a ogni risultato come hanno suggerito le qualifiche e le varie prove disputate nell’arco del weekend: il campionato sbarca in Europa e si incomincia a fare tremendamente sul serio, la lotta per il titolo iridato si è infiammata e ci sarà grande battaglia ...

MotoGp - Risultato warm-up GP Spagna 2019 : Marc Marquez fa la differenza - Valentino Rossi e Dovizioso in difficoltà sul passo : Marc Marquez (Honda) ha chiuso al comando il warm-up del Gran Premio di Spagna 2019 per quanto riguarda la MotoGP. Il campione del mondo in carica non ha la minima intenzione di lasciare nulla di intentato verso la gara di oggi pomeriggio e lo ha ampiamente dimostrato nel corso dei 20 minuti del turno mattutino. Mentre gli avversari cercavano le giuste alchimie per le proprie moto, il Cabroncito ha inanellato una serie di giri impressionanti con ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : Andrea Dovizioso sfida Marc Marquez per il successo - Valentino Rossi costretto ad una complicata rimonta : Tutto pronto a Jerez de la Frontera (Spagna). Nel quarto round del Mondiale 2019 di MotoGP la tensione è alta perché il primo appuntamento nel Vecchio Continente potrebbe essere importante in chiave titolo iridato e dare indicazioni importanti anche in ottica futura. Sul tortuoso tracciato dell’Andalusia gli osservati speciali saranno sempre loro: Andrea Dovizioso (leader del campionato) e Marquez (quarto a -9). Quarto e terzo nelle ...