Maltempo | disagi e neve fuori stagione | chiuso duomo di Vigevano Tre scalatori francesi

(Di domenica 5 maggio 2019) Vento,e pioggia. Fosse solonon sarebbe un problema ma le temperature basse, quasi da inverno, su tutta Italia stanno creando più di uno. Sono stati, per esempio, 40 gli interventi svolti dai vigili del fuoco dalla tarda serata per i danni causati dalle forti grandinate a Peschiera del Garda (Verona). “Situazione in miglioramento – scrivono i vigili del fuoco su Twitter – squadre ancora al lavoro per allagamenti e alberi caduti”. Mentre sono oltre 160 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati dalla notte scorsa a tuttora in tutta la regione per il. Gli sbalzi termici, con il brusco abbassamento della lancetta sul termometro, rischiano di compromettere la raccolta di frutta e verdura nelle piantagioni, segnala la Coldiretti, mentre venti forti e piogge hanno sferzato la Lombardia, colpendo vigneti e serre. A Desenzano sul lago ...

LaCris297 : RT @GardaOutdoors: Grandine, vento, pioggia. #Garda sferzato dal maltempo. Allagamenti, alberi caduti, barche che rompono gli ormeggi. Dann… - GardaOutdoors : Grandine, vento, pioggia. #Garda sferzato dal maltempo. Allagamenti, alberi caduti, barche che rompono gli ormeggi.… - vicenzareport : Maltempo, danni e disagi in tutto il Veneto -