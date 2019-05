Lutto per Paolo Bonolis | il commovente messaggio di Sonia Bruganelli su Instagram

Grave Lutto per Paolo Bonolis. La moglie : "Io ci sono" : Un Grave lutto per Paolo Bonolis . Il conduttore di Ciao Darwin con un comunicato all'Ansa ha fatto sapere che tutti i suoi impegni sono stati annullati per un'improvvisa perdita. Bonolis non ha ...

Motorsport italiano in Lutto - è morto Alessandro Bonacini : fatale per il pilota GT lo schianto in elicottero : Il pilota 39enne non ha avuto scampo nell’incidente che ha coinvolto l’elicottero su cui volava nei pressi di Carpi Una tragedia sconvolge il mondo del Motorsport italiano, Alessandro Bonacini è morto in seguito ad un terribile incidente che ha coinvolto l’elicottero su cui volava nei pressi di Carpi. Il velivolo si è schiantato al suolo senza dare scampo ad Alessandro, pilota famoso a livello internazionale soprattutto ...

Viterbo - Lutto cittadino e sfilata di solidarietà per le vie cittadine : Viterbo - Lunedì 6 maggio, giornata di Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta. Dovrebbe essere firmata oggi l' ordinanza del primo cittadino Giovanni Arena , dopo i recenti fatti di cronaca che hanno sconvolto il sonno della quieta città. Alle 21.30 dentro le mura storiche sfilerà un corteo aperto a tutti per portare la testimonianza che Viterbo non è solo violenza e soprusi, ma ...

Marco Bocci in Lutto - il ricordo commovente di Laura Chiatti : «Ama la vita ogni volta che stai per morire» : lutto nella famiglia di Marco Bocci e Laura Chiatti. È l’attrice a pubblicare un post su Instagram in cui ricorda la persona scomparsa e i suoi insegnamenti. È accaduto tutto nelle ultime ore: si è spenta Giuliana, la zia di Marco Bocci e la mamma di Gianluca, che era salito sul palco di “Amici” insieme al cugino l’anno scorso. I due si erano esibiti in un ballo, per una sfida contro gli altri due giudici, Ermal Meta e ...

Nuovo Lutto per la famiglia di Emiliano Sala : è morto il padre Horacio : "Questo 2019 non smette di sorprenderci con un'altra brutta notizia". Con queste parole nella notte tra il 25 e il 26 aprile Julio Müller, sindaco della città argentina di Progresio, ha dato l'annuncio della morte di Horacio Sala.Horacio è il padre di Emiliano Sala, giovane attaccante del Nantes, morto il 21 gennaio, dopo esser precipitato nella Manica con un aereo privato su cui viaggiava. Emiliano era diretto a Cardiff, ...

Torre del Greco in Lutto per il 'barone' Il sindaco : ennesima tragedia : Era conosciuto da tutti come 'il barone' per la sua bontà d'animo Vincenzo Langella, il 51enne di Torre del Greco morto questa mattina alle 10.30 nel porto di Livorno per un incidente sul lavoro. Era ...

Formula 1 - tristezza infinita per Magnussen dopo gli attentati in Sri Lanka : tremendo Lutto per il suo sponsor : Il pilota danese ha mostrato la sua vicinanza all’amico Anders Povlsen, suo sponsor personale che ha perso tre figli nell’attentato in Sri Lanka Durissimo colpo per Kevin Magnussen a pochi giorni dal Gp d’Azerbaijan, il pilota danese infatti è venuto a conoscenza della morte di tre dei quattro figli di un suo carissimo amico, venuti a mancare in seguito agli attentati avvenuti la domenica di Pasqua in Sri Lanka. Photo4 / ...

Atalanta : Lutto per la morte di Favini : BERGAMO, 23 APR - L'Atalanta piange la scomparsa a 83 anni di Fermo "Mino" Favini, responsabile del suo settore giovanile dall'inizio degli anni '90 fino al ritiro nel 2015. "Il Presidente Antonio ...

Brindisino in Lutto per la morte di Nico Chianura titolare della Edillegno : Ha perso la vita in un incidente sulla Monopoli-Locorotondo. Nico Chianura, imprenditore Brindisino di 55 anni, è deceduto la vita a

Pasqua - il Papa : "Lutto e dolore per lo Sri Lanka" : Durante il messaggio "Urbi et Orbi", il Pontefice ha lanciato un appello affinché "cessino le guerre in Siria, Yemen e Libia"